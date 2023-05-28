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Судейство

Сегодня, 19:08

«Динамо» — «Локомотив»: пенальти в пользу динамовцев назначила ЭСК

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 45+2-й минуте матча 29-го тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив» (2:4) арбитру Роману Сафьяну не оставалось ничего другого, как указать на 11-метровую отметку, назначив пенальти в ворота гостей.

В предыдущем туре 11-метровый удар в похожей ситуации назначил Сергей Карасев на 87-й минуте игры «Спартак» — ЦСКА (2:1), когда произошел контакт бутсы Виктора Мендеса с бутсой Виктора Мозеса. Мнения членов экспертно-судейской комиссии РФС при обсуждении и голосовании разошлись. Но в итоге она признала решение арбитра правильным.

С учетом этого Сафьян не мог оценить иначе контакт бутсы Даниила Куликова с бутсой Арсена Захаряна. В действия судьи не мог вмешаться ВАР Владимир Москалев.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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