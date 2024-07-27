«Динамо» одержало победу над «Локомотивом» в московском дерби

«Динамо» одержало домашнюю победу над «Локомотивом» в матче 2-го тура чемпионата России со счетом 3:1.

У победителей отличились Лука Гагнидзе, Милан Майсторович и Николас Нгамале. Единственный гол железнодорожников записал на свой счет Дмитрий Воробьев.

«Динамо» набрало шесть очков и переместилось на второе место в таблице РПЛ. «Локомотив» занимает шестую строчку с тремя баллами.

В следующем матче бело-голубые встретятся в гостях со «Спартаком» 31 июля в рамках FONBET Кубка России, а «Локомотив» днем ранее в этом же турнире сыграет дома против «Ростова».