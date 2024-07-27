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Сегодня, 19:28

«Динамо» одержало победу над «Локомотивом» в московском дерби

Футболисты «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» одержало домашнюю победу над «Локомотивом» в матче 2-го тура чемпионата России со счетом 3:1.

У победителей отличились Лука Гагнидзе, Милан Майсторович и Николас Нгамале. Единственный гол железнодорожников записал на свой счет Дмитрий Воробьев.

«Динамо» набрало шесть очков и переместилось на второе место в таблице РПЛ. «Локомотив» занимает шестую строчку с тремя баллами.

В следующем матче бело-голубые встретятся в гостях со «Спартаком» 31 июля в рамках FONBET Кубка России, а «Локомотив» днем ранее в этом же турнире сыграет дома против «Ростова».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:1
Локомотив
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
17
72
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