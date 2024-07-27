«Динамо» — «Локомотив»: результаты матчей и статистика личных встреч

Московские «Динамо» и «Локомотив» встретятся в матче 2-го тура РПЛ в субботу, 27 июля. Игра пройдет на стадионе динамовцев «ВТБ Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени.

В чемпионате России «Динамо» и «Локомотив» провели между собой 64 матча. 18 побед — у бело-голубых, 27 — у красно-зеленых, 19 игр завершились вничью. Разность мячей — 107-90 в пользу железнодорожников.

В сезоне РПЛ-2023/24 в этом московском дерби в 12-м туре была зафиксирована ничья (0:0), а в 19-м туре победу одержали динамовцы (2:1). По итогам сезона «Динамо» заняло третье место, а «Локомотив» — четвертое.

В 1-м туре чемпионата России-2024/25 «Динамо» на своем поле победило «Факел» (3:1), а «Локомотив» в домашнем матче обыграл «Акрон» (3:2).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча