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Сегодня, 16:00

«Динамо» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Динамо» сыграет с «Локомотивом» в чемпионате России 27 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Пиняев (ФК «Локомотив»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В субботу, 27 июля, состоится московское дерби между «Динамо» и «Локомотивом» в рамках 2-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию противостояния. Ключевые события встречи «Динамо» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив» читайте в нашем материале.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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