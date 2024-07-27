Московское «Динамо» встретится с «Локомотивом» в рамках 2-го тура чемпионата России в субботу, 27 июля. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Столичное дерби начнется в 17.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Динамо» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В 1-м туре премьер-лиги бело-голубые обыграли «Факел» со счетом 3:1. Железнодорожники начали сезон с победы над «Акроном» — 3:2.

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