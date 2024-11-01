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Сегодня, 20:56

Московское «Динамо» и «Ростов» не смогли выявить победителя в матче РПЛ

Алина Савинова
Николас Нгамале (13-й номер) и Илья Вахания (40-й).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Ростовом» в матче 14-го тура РПЛ — 1:1.

На гол форварда ростовчан Николая Комличенко на 24-й минуте бело-голубые ответили забитым мячом Александра Кутицкого на 26-й минуте.

«Динамо» с 27 очками сохраняет четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (14) поднялся на восьмую строчку. Команда Валерия Карпина продлила безвыигрышную серию во всех турнирах до 8 матчей.

В следующем туре РПЛ московская команда сыграет против «Пари НН», а ростовчане — против «Химок». Обе встречи пройдут 9 ноября.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
01 нояб, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:1
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов

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