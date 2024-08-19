Махачкалинское «Динамо» и грозненский «Ахмат» встретятся в матче 5-го тура чемпионата России в понедельник, 19 августа. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу по подписке покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Динамо» набрало два очка в первых четырех турах премьер-лиги. Махачкалинцы сыграли вничью с «Химками» и «Краснодаром», а затем уступили «Пари НН» и «Локомотиву». У «Ахмата» — три очка, грозненцы сыграли вничью с «Краснодаром», «Оренбургом» и «Спартаком» и потерпели поражение в матче с «Локомотивом».