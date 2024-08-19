«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Ахматом» и махачкалинским «Динамо» в 5-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Махачкале. Начало — в 20.00 по московскому времени.

«Динамо»: Волк, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Джапо, Кегермазов, Глушков, Ангбан, Магомедов, Касинтура, Гаджиев А.

Запасные: Магомедов, Табидзе, Ковачевич, Юсупов, Крачковский, Сандрачук, Зинович, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджадмахаленколай, Сердеров, Гаджиев Ш.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Богосавац, Тодорович, Шатара, Швец, Садулаев, Камило, Луна Диале, Фелиппе Кардосо.

Запасные: Опарин, Уциев, Ибишев, Ловат, Гандри, Камилов, Бериша, Мацуев, Исмаэл Силва, Диванович.