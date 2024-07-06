Махачкалинское «Динамо» не сумело обыграть «Чайку»

«Динамо» из Махачкалы в товарищеском матче сыграло вничью с «Чайкой» — 1:1.

Счет на 15-й минуте открыл защитник махачкалинцев Максим Храмцов. «Чайка» отыгралась благодаря голу Муслима Бамматгереева на 56-й минуте.

Товарищеский матч

«Динамо» (Махачкала) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:1 (1:0)

Голы: Храмцов, 15 (1:0). Бамматгереев, 56 (1:1).

«Динамо Мх»: Магомедов, Ковачевич, Храмцов (Сундуков, 30), Кирш, Юсупов, Зинович (Ангбан, 46), Ш.Гаджиев, Джабраилов, Алиев (Кампо, 30), Игрок на просмотре, А.Гаджиев.

6 июля. Кисловодск. Стадион «Олимпийская база».