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Сегодня, 18:05

Махачкалинское «Динамо» не сумело обыграть «Чайку»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Динамо» из Махачкалы в товарищеском матче сыграло вничью с «Чайкой» — 1:1.

Счет на 15-й минуте открыл защитник махачкалинцев Максим Храмцов. «Чайка» отыгралась благодаря голу Муслима Бамматгереева на 56-й минуте.

Товарищеский матч

«Динамо» (Махачкала) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:1 (1:0)

Голы: Храмцов, 15 (1:0). Бамматгереев, 56 (1:1).

«Динамо Мх»: Магомедов, Ковачевич, Храмцов (Сундуков, 30), Кирш, Юсупов, Зинович (Ангбан, 46), Ш.Гаджиев, Джабраилов, Алиев (Кампо, 30), Игрок на просмотре, А.Гаджиев.

6 июля. Кисловодск. Стадион «Олимпийская база».

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Чайка (Песчанокопское)
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