Матч 12-го тура чемпионата России «Динамо» Махачкала — ЦСКА пройдет в субботу, 19 октября, на «Анжи Арене» в Каспийске. Стартовый свисток — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 18.50 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Ключевые события игры «Динамо» Махачкала — ЦСКА доступны в нашем матч-центре.

«Динамо» из Махачкалы в 11 турах набрало 11 очков и занимает 11-е место в таблице, у ЦСКА — 20 очков и четвертая строчка.