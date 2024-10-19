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Сегодня, 18:00

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Динамо» Махачкала принимает ЦСКА в матче чемпионата России
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Матч 12-го тура чемпионата России «Динамо» Махачкала — ЦСКА пройдет в субботу, 19 октября, на «Анжи Арене» в Каспийске. Стартовый свисток — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 18.50 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Ключевые события игры «Динамо» Махачкала — ЦСКА доступны в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
ЦСКА

«Динамо» из Махачкалы в 11 турах набрало 11 очков и занимает 11-е место в таблице, у ЦСКА — 20 очков и четвертая строчка.

ФК Динамо (Махачкала)
ФК ЦСКА (Москва)

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