Махачкалинское «Динамо» и ЦСКА сыграют в 12-м туре РПЛ в субботу, 19 октября. Матч состоится на «Анжи Арене» в Каспийске. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Динамо» Махачкала — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 18.30 мск.

По итогам 11 туров премьер-лиги махачкалинцы набрали 11 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Армейцы идут на 4-й строчке чемпионата, в их активе — 20 баллов.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде