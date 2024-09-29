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Сегодня, 18:20

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: стартовые составы на матч РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Динамо» Махачкала и «Динамо» Москва объявили стартовые составы на матч 10-го тура чемпионата России.

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Юсупов, Глушков, Сундуков, Агаларов, Касинтура, Гаджиев.

«Динамо» Москва: Лунев, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Майсторович, Фомин, Кутицкий, Бителло, Тюкавин, Нгамеле, Артур Гомес.

Матч пройдет на стадионе «Анжи Арена» (Каспийск, Россия). Начало — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Динамо
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)

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