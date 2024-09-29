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Судейство

Сегодня, 19:35

«Динамо» Махачкала — «Динамо»: Чебан ошибся, назначив пенальти. Неважно, в чью руку попал мяч

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 3-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Динамо» Мх — «Динамо» судья Сергей Чебан, занимавший хорошую позицию, совершил серьезную ошибку, назначив пенальти в ворота гостей.

Ему на помощь быстро пришли видеоассистенты Василий Казарцев и Павел Шадыханов, и в итоге неверное решение арбитра было изменено.

В том моменте в штрафной площади москвичей Роберто Фернандес сыграл головой в мяч, пытаясь выбить его. Дальше даже неважно, в чью руку попал мяч — в руку самому Фернандесу или Милану Майсторовичу. По правилам и в том, и в другом случае это не основания для 11-метрового удара. И он совершенно верно был отменен.

Произошло 35-е вмешательство ВАР в 80 матчах чемпионата России-2024/25. 33 раза первоначальное решение изменялось. Еще в двух случаях Ян Бобровский и Егор Егоров оставили в силе первый вердикт.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Динамо

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)

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