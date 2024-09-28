Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:00

«Динамо» Махачкала — «Динамо»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Махачкалинское «Динамо» примет «Динамо» из Москвы в 10-м туре РПЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Махачкалинское и московское «Динамо» встретятся в 10-м туре РПЛ в субботу, 29 сентября. Матч пройдет на «Анжи-Арене» в Каспийске и начнется в 19.00 по московскому времени.

Игру «Динамо» (Махачкала) — «Динамо» в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 18.50 мск.

Ключевые события и результат игры «Динамо» Махачкала — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Динамо

После 9 туров РПЛ московские динамовцы набрали 17 очков и занимают 4-е место, махачкалинские — с 10 очками на 9-й строчке.

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Матчи 11-го тура РПЛ пройдут с 27 по 29 сентября
Гендиректор «Ромы» ушла в отставку после скандала с увольнением Де Росси
Безумный дебют Деанджело, 13 шайб на двоих и загадочная травма Кузи. Что произошло в матче СКА – «Северсталь»
МИД РФ осудил политическое убийство Израилем лидера «Хезболлы»
Пушков заявил об отсутствии согласия между Трампом и Зеленским
Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом
Материалы сюжета РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
«Ростов» — «Акрон»: тольяттинцы открыли счет в начале первого тайма
«Краснодар» — «Зенит»: судья ошибочно не удалил Тормену
«Краснодар» — «Зенит»: Тормена получил желтую карточку за наступ на пах Лусиано
Аплодисменты Галактионову от Станковича и «кусочек мяса» для «Локо». Пресс-конференция после дерби
Полузащитник «Спартака» Мартинс заявил, что не нужно смотреть в турнирную таблицу
Бабич назвал отставание «Спартака» от первого места слишком большим для 10 туров
Сегодня
Вчера
Неделя