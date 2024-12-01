«Динамо» Махачкала и «Факел» встретятся в матче 13-го тура чемпионата России в воскресенье, 1 декабря. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу махачкалинского «Динамо» и «Факела» покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за полчаса до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Основные события игры «Динамо» Махачкала — «Факел» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В этом чемпионате России махачкалинское «Динамо» набрало 16 очков, «Факел» — 13. В матче первого круга команды не выявляли победителя — 1:1. В 16-м туре РПЛ махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» (0:0), а «Факел» — с московским «Динамо» (1:1).