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Сегодня, 17:45

«Динамо» Махачкала — «Факел»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Динамо» Махачкала и «Факел» встретятся в чемпионате России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» Махачкала и «Факел» встретятся в матче 13-го тура чемпионата России в воскресенье, 1 декабря. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу махачкалинского «Динамо» и «Факела» покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за полчаса до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Основные события игры «Динамо» Махачкала — «Факел» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Факел

В этом чемпионате России махачкалинское «Динамо» набрало 16 очков, «Факел» — 13. В матче первого круга команды не выявляли победителя — 1:1. В 16-м туре РПЛ махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» (0:0), а «Факел» — с московским «Динамо» (1:1).

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Факел (Воронеж)
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