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Сегодня, 12:49

«Динамо» Махачкала и «Акрон» назвали стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ

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Махачкалинское «Динамо» и «Акрон» назвали стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Каспийске на стадионе «Анжи Арена» и начнется в 14:00 мск.

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезинг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.

«Акрон»: Волков, Фернандес, Эсковаль, Пауло Витор, Кузьмин, Лончар, Джурасович, Данилин, Пестряков, Грибов, Беншимол.

Перед началом игры махачкалинцы идут на 12-м месте в таблице РПЛ с 11 очками. «Акрон» занимает десятую строчку, имея в активе 12 баллов.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
26 окт, 14:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Акрон

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Махачкала)

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