«Динамо» Махачкала и «Краснодар» сыграют в чемпионате России 18 октября

«Динамо» Махачкала и «Краснодар» встретятся в матче 12-го тура чемпионата России в субботу, 18 октября. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

18 октября, 17:30. Анжи Арена (Каспийск)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Каспийске. Следить за основными событиями игры «Динамо» Махачкала — «Краснодар» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире игру будут транслировать на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 17.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

После 11 туров чемпионата России махачкалинцы набрали 10 очков и занимают 12-е место в таблице, у «быков» — 23 очка и третья строчка.

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.