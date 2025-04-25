Сегодня, 18:18
Стали известны стартовые составы на матч между махачкалинским «Динамо» и «Краснодаром» в 26-м туре РПЛ.
Игра пройдет в Махачкале. Начало — в 19.30 по московскому времени.
«Динамо»: Т.Магомедов, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейнеджад, Агаларов, Касинтура.
Запасные: Волк, Кирш, Акаев, Ангбан, Зинович, Ш.Гаджиев, Джабраилов, Сердеров, Р.Магомедов, А.Гаджиев, Помешкин.
«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Мозес.
Запасные: Дюпин, Постриган, Кайо, Гонсалес, Газинский, Кривцов, Козлов, Смолов, Олусегун, Виктор Са.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.