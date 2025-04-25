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Сегодня, 18:18

«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между махачкалинским «Динамо» и «Краснодаром» в 26-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Махачкале. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Динамо»: Т.Магомедов, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейнеджад, Агаларов, Касинтура.

Запасные: Волк, Кирш, Акаев, Ангбан, Зинович, Ш.Гаджиев, Джабраилов, Сердеров, Р.Магомедов, А.Гаджиев, Помешкин.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Мозес.

Запасные: Дюпин, Постриган, Кайо, Гонсалес, Газинский, Кривцов, Козлов, Смолов, Олусегун, Виктор Са.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Гамид Агаларов&nbsp;&mdash; Джон Кордоба.«Динамо» Махачкала — «Краснодар». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
25 апреля, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Краснодар

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
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