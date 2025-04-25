«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между махачкалинским «Динамо» и «Краснодаром» в 26-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Махачкале. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Динамо»: Т.Магомедов, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейнеджад, Агаларов, Касинтура.

Запасные: Волк, Кирш, Акаев, Ангбан, Зинович, Ш.Гаджиев, Джабраилов, Сердеров, Р.Магомедов, А.Гаджиев, Помешкин.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Мозес.

Запасные: Дюпин, Постриган, Кайо, Гонсалес, Газинский, Кривцов, Козлов, Смолов, Олусегун, Виктор Са.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.