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Сегодня, 19:30

«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» Махачкала и «Краснодар» сыграют в чемпионате России 25 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Динамо» Махачкала и «Краснодар» сыграют в 26-м туре чемпионата России в пятницу, 25 апреля. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске, начало — в 19.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 19.25, за 5 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Махачкала — «Краснодар» можно также в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
25 апреля, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Краснодар

После 25 туров РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место в таблице чемпионата с 27 очками, в предыдущем матче махачкалинцы уступили «Оренбургу» (1:2). У «Краснодара» — 55 очков и первая строчка, в предыдущую субботу «быки» выиграли у «Ахмата» (3:1).

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
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