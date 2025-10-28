«Динамо» Махачкала и «Крылья Советов» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 1 ноября. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске, начало — в 17.45 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

01 ноября, 17:45. Анжи Арена (Каспийск)

В прямом эфире встречу махачкалинцев и самарцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Динамо» набрало 11 очков в 13 турах РПЛ, «Крылья Советов» — 13 очков. В 13-м туре махачкалинцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), а «Крылья Советов» уступили ЦСКА (0:1).