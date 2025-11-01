«Динамо» (Махачкала) и «Крылья Советов» сыграют в чемпионате России 1 ноября

«Динамо» Махачкала и «Крылья Советов» проведут матч в 14-м туре чемпионата России в субботу, 1 ноября. Игра на «Анжи Арене» в Каспийске начинается в 17.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

01 ноября, 17:45. Анжи Арена (Каспийск)

Матч «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 17.40 мск, за пять минут до игры.

Ключевые события и результат игры «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» можно отслеживать в матч-центре и ленте раздела РПЛ на нашем сайте.

После 13 туров чемпионата России махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место с 11 очками, предыдущим соперником махачкалинцев был «Ростов» (1:1). У «Крыльев Советов» — 13 очков и 11-я строчка, в предыдущем туре самарцы уступили ЦСКА (0:1).