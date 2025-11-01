Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

1 ноября, 19:40

Махачкалинское «Динамо» всухую победило «Крылья Советов»

Фото ФК «Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» дома обыграло «Крылья Советов» в матче 14-го тура РПЛ — 2:0.

У хозяев забили Умар Мрезиг и Мехди Мубарик.

«Динамо» прервало серию из 6 матчей без побед в РПЛ и поднялось на 11-е место в таблице с 14 очками. «Крылья Советов» опустились на 12-ю строчку с 13 очками.

В следующем туре «Динамо» примет на своем поле ЦСКА, а «Крылья Советов» сыграют дома с «Зенитом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября, 17:45. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
2:0
Крылья Советов
22

  • Slim Tallers

    Не смотрел,но осуждаю.

    02.11.2025

  • Исрапил Калянов.

    Динамо может и ЦСКА победит.

    01.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Да здравствует Федорищев

    01.11.2025

  • Против зоофиллв

    К счастью, не такое вонючее, как ты:grin:

    01.11.2025

  • andreichf

    Зарплата Осинькина в КС была 10млн руб./мес. У Адиева 2,5 + бонусы за результаты. Так то в 4 раза сэъкономили. ет результатов - нет трат тренера. Не беда что всем остальным все равно платить надо. Каждая кухарка может быть тренером.

    01.11.2025

  • andreichf

    Да, увольнять он умеет. Красиво, четко.

    01.11.2025

  • andreichf

    Адиев днище. И кто его только нашел?

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    На Кавказе всем трудно. Там - антиполе. А выжить нужно. Еще столько и два плюсом набрать.

    01.11.2025

  • krinf15

    Искренне сочувствую тебе, друг! :fist::handshake: Увы, но ваш губер-хайпожёр, конечно, наломал дров! ((( Издревле известно, что ломать гораздо легче, чем что-то построить!

    01.11.2025

  • Александр Солодовников

    Большой привет Федорищеву который очень доволен как играет команда....(((((((

    01.11.2025

  • Вадим Непобедим

    Крылья огорчают. Адиев с данным подбором игроков обязан играть лучше. Каждую игру вспоминаю Цыпу,который зажигает в Хабаровске и которого сплавили из команды.

    01.11.2025

  • AnTaras

    Эх, Крылья, Крылья...

    01.11.2025

  • Ilya Gudman

    Когда назначили Адиева в Самару сразу был вопрос как же так это же тренер постоянно вылетающий в ФНЛ по ходу изначально цель такая и есть у этого губера

    01.11.2025

  • Ivan Ivanov

    По-ходу поедет скоро Адиев ишаков тренеровать к себе в аул.

    01.11.2025

  • Врн36

    Похоже крылья медленно, но уверенно идут ко дну. Жаль

    01.11.2025

  • TokTram_

    Тур, когда "Акрон" снова станет лучшей командой Самарской области.

    01.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Какое же КС унылое гаффно, простите

    01.11.2025

  • GeoMaS

    БОльшая сыгранность Динамо да при своих болельщиках обязывала побеждать.

    01.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    ФК Динамо (Махачкала)
    ФК Крылья Советов (Самара)
    Читайте также
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 14-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
    КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
    «Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
    «Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
    КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
    КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
    КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя