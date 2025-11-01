Махачкалинское «Динамо» всухую победило «Крылья Советов»

1 ноября, 19:40
Махачкалинское «Динамо» дома обыграло «Крылья Советов» в матче 14-го тура РПЛ — 2:0.
У хозяев забили Умар Мрезиг и Мехди Мубарик.
«Динамо» прервало серию из 6 матчей без побед в РПЛ и поднялось на 11-е место в таблице с 14 очками. «Крылья Советов» опустились на 12-ю строчку с 13 очками.
В следующем туре «Динамо» примет на своем поле ЦСКА, а «Крылья Советов» сыграют дома с «Зенитом».
Slim Tallers
Не смотрел,но осуждаю.
02.11.2025
Исрапил Калянов.
Динамо может и ЦСКА победит.
01.11.2025
Артемон Доберманов
Да здравствует Федорищев
01.11.2025
Против зоофиллв
К счастью, не такое вонючее, как ты:grin:
01.11.2025
andreichf
Зарплата Осинькина в КС была 10млн руб./мес. У Адиева 2,5 + бонусы за результаты. Так то в 4 раза сэъкономили. ет результатов - нет трат тренера. Не беда что всем остальным все равно платить надо. Каждая кухарка может быть тренером.
01.11.2025
andreichf
Да, увольнять он умеет. Красиво, четко.
01.11.2025
andreichf
Адиев днище. И кто его только нашел?
01.11.2025
Дмитрий Ушкачев
На Кавказе всем трудно. Там - антиполе. А выжить нужно. Еще столько и два плюсом набрать.
01.11.2025
krinf15
Искренне сочувствую тебе, друг! :fist::handshake: Увы, но ваш губер-хайпожёр, конечно, наломал дров! ((( Издревле известно, что ломать гораздо легче, чем что-то построить!
01.11.2025
Александр Солодовников
Большой привет Федорищеву который очень доволен как играет команда....(((((((
01.11.2025
Вадим Непобедим
Крылья огорчают. Адиев с данным подбором игроков обязан играть лучше. Каждую игру вспоминаю Цыпу,который зажигает в Хабаровске и которого сплавили из команды.
01.11.2025
AnTaras
Эх, Крылья, Крылья...
01.11.2025
Ilya Gudman
Когда назначили Адиева в Самару сразу был вопрос как же так это же тренер постоянно вылетающий в ФНЛ по ходу изначально цель такая и есть у этого губера
01.11.2025
Ivan Ivanov
По-ходу поедет скоро Адиев ишаков тренеровать к себе в аул.
01.11.2025
Врн36
Похоже крылья медленно, но уверенно идут ко дну. Жаль
01.11.2025
TokTram_
Тур, когда "Акрон" снова станет лучшей командой Самарской области.
01.11.2025
Симон Вирсаладзе
Какое же КС унылое гаффно, простите
01.11.2025
GeoMaS
БОльшая сыгранность Динамо да при своих болельщиках обязывала побеждать.
01.11.2025