Махачкалинское «Динамо» всухую победило «Крылья Советов»

Махачкалинское «Динамо» дома обыграло «Крылья Советов» в матче 14-го тура РПЛ — 2:0. У хозяев забили Умар Мрезиг и Мехди Мубарик. «Динамо» прервало серию из 6 матчей без побед в РПЛ и поднялось на 11-е место в таблице с 14 очками. «Крылья Советов» опустились на 12-ю строчку с 13 очками. В следующем туре «Динамо» примет на своем поле ЦСКА, а «Крылья Советов» сыграют дома с «Зенитом». Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

01 ноября, 17:45. Анжи Арена (Каспийск)

Slim Tallers Не смотрел,но осуждаю. 02.11.2025

Исрапил Калянов. Динамо может и ЦСКА победит. 01.11.2025

Артемон Доберманов Да здравствует Федорищев 01.11.2025

Против зоофиллв К счастью, не такое вонючее, как ты:grin: 01.11.2025

andreichf Зарплата Осинькина в КС была 10млн руб./мес. У Адиева 2,5 + бонусы за результаты. Так то в 4 раза сэъкономили. ет результатов - нет трат тренера. Не беда что всем остальным все равно платить надо. Каждая кухарка может быть тренером. 01.11.2025

andreichf Да, увольнять он умеет. Красиво, четко. 01.11.2025

andreichf Адиев днище. И кто его только нашел? 01.11.2025

Дмитрий Ушкачев На Кавказе всем трудно. Там - антиполе. А выжить нужно. Еще столько и два плюсом набрать. 01.11.2025

krinf15 Искренне сочувствую тебе, друг! :fist::handshake: Увы, но ваш губер-хайпожёр, конечно, наломал дров! ((( Издревле известно, что ломать гораздо легче, чем что-то построить! 01.11.2025

Александр Солодовников Большой привет Федорищеву который очень доволен как играет команда....((((((( 01.11.2025

Вадим Непобедим Крылья огорчают. Адиев с данным подбором игроков обязан играть лучше. Каждую игру вспоминаю Цыпу,который зажигает в Хабаровске и которого сплавили из команды. 01.11.2025

AnTaras Эх, Крылья, Крылья... 01.11.2025

Ilya Gudman Когда назначили Адиева в Самару сразу был вопрос как же так это же тренер постоянно вылетающий в ФНЛ по ходу изначально цель такая и есть у этого губера 01.11.2025

Ivan Ivanov По-ходу поедет скоро Адиев ишаков тренеровать к себе в аул. 01.11.2025

Врн36 Похоже крылья медленно, но уверенно идут ко дну. Жаль 01.11.2025

TokTram_ Тур, когда "Акрон" снова станет лучшей командой Самарской области. 01.11.2025

Симон Вирсаладзе Какое же КС унылое гаффно, простите 01.11.2025