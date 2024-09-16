«Динамо» Махачкала накажут за поведение болельщиков в матче против «Спартака»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии для «СЭ» рассказал о повестке дня заседания комитета по итогам 8-го тура РПЛ.

— После матча «Факел» — «Пари НН» было зафиксировано неспортивное поведение футболиста хозяев Калинина, выраженное конфронтационной манерой при взаимодействии с болельщиками. Рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны тренера «Факела» Пятибратова, первое нарушение в сезоне; выход за пределы техзоны Илича, второе нарушение в сезоне.

В матче «Краснодар» — «Ростов» у команды гостей неподобающее поведение: пять желтых карточек и одно предупреждение у официального лица команды. В матче «Динамо» — «Ахмат» Ташуев выходил за пределы техзоны, также у гостей задержка выхода из раздевалки перед матчем на две минуты, перед началом второго тайма — на три.

После окончания матча «Динамо» Махачкала — «Спартак» с трибуны А на футбольное поле выбежал болельщик и фанаты хозяев кричали оскорбительные выражения в адрес «Спартака», — сказал Григорьянц «СЭ».

После 8-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Краснодар» располагается на втором месте (18), «Локомотив» замыкает тройку (18).