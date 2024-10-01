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Судейство

Сегодня, 15:45

«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК по ситуации с ударом Артура Гомеса в пах Пальцеву

Микеле Антонов
Корреспондент
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Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча 10-го тура РПЛ против московских одноклубников (0:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Махачкалинцы попросили разобрать эпизод, связанный с неудалением полузащитника москвичей Артура Гомеса за нарушение правил в отношении защитника Валентина Пальцева на 26-й минуте матча. Бразилец попал российскому футболисту в область паха. В клубе также обратили внимание на момент с неназначенным на 62-й минуте пенальти в ворота гостей. Главным арбитром матча был Сергей Чебан.

Москвичи с 20 очками занимают 4-е место в РПЛ. Махачкалинцы (10 очков) после 10 туров находятся на 12-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре команда Марцела Лички на своем поле примет ЦСКА, «Динамо» из Махачкалы на выезде встретится с «Факелом». Оба матча пройдут 6 октября.

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)

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