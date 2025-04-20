«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК и КДК по эпизоду с удалением Алибекова в матче против «Оренбурга»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» рассказал о намерении клуба обратиться в ЭСК и КДК по эпизоду с удалением защитника махачкалинцев Муталипа Алибекова в матче против «Оренбурга» (1:2).

«Да, обязательно обратимся в ЭСК и на КДК подадим, потому что считаем, что это не красная. Хотелось бы разобраться в этом эпизоде», — сказал Газизов «СЭ».

На 90+8-й минуте защитник «Динамо» Муталип Алибеков получил прямую красную карточку за игру рукой и покинул поле.

«Динамо» с 27 очками занимает 10-ю позицию в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 17 очков находится на 15-й строчке.