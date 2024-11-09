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Сегодня, 18:27

Гол Агаларова принес «Динамо» из Махачкалы волевую победу над «Оренбургом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Динамо» Махачкала — «Оренбург».
Фото ФК «Динамо» Махачкала
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Махачкалинское «Динамо» на своем поле обыграло «Оренбург» в матче 15-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 15-й минуте открыл форвард гостей Саид Сахархизан. Хозяева отыгрались благодаря голу Эгаша Касинтуры на 78-й минуте. Победный мяч махачкалинцев на 90+1-й минуте забил Гамид Агаларов.

После финального свистка красную карточку получил защитник «Оренбурга» Данила Прохин.

«Динамо» (15 очков) прервало 10-матчевую серию без побед во всех турнирах и поднялось на десятое место в РПЛ. «Оренбург» продлил серию без побед в чемпионате России до 14 матчей. В последний раз команда 21 июля обыгрывала «Спартак» (2:0) в 1-м туре РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
2:1
Оренбург

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Оренбург

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