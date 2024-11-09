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Сегодня, 15:30

«Динамо» Махачкала — «Оренбург»: смотреть матч РПЛ онлайн

«Динамо» Махачкала и Оренбург» встретятся в чемпионате России 9 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Махачкалинское «Динамо» и «Оренбург» встретятся в 15-м туре чемпионата России в субботу, 9 ноября. Матч пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске, стартовый свисток — в 16.30 по московскому времени.

Трансляцию игры проведут телеканал «Матч Премьер» и сайт федерального канала matchtv.ru (при условии подписки). Прямой эфир начнется в 16.20 мск.

Ключевые события и результат игры «Динамо» Махачкала — «Оренбург» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Оренбург

В 14 турах чемпионата России-2024/25 махачкалинцы набрали 12 очков и расположились на 11-й строчке в таблице. Оренбуржцы в этом сезоне премьер-лиги выиграли лишь однажды и с 8 очками находятся на последнем, 16-м месте.

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Оренбург

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