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Сегодня, 20:15

«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Динамо» Махачкала примет «Пари НН» в 3-м туре РПЛ 4 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Динамо» Махачкала.
Фото «Динамо» Махачкала
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Махачкалинское «Динамо» на своем поле примет «Пари Нижний Новгород» в матче 3-го тура РПЛ в воскресенье, 4 августа. Игра пройдет на стадионе «Анжи Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо-Махачкала» — «Пари НН» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 20:20 по мск.

На старте сезона РПЛ-2024/25 махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0). Нижегородцы в чемпионате проиграли «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3).

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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Нижний Новгород
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