Махачкалинское «Динамо» на своем поле примет «Пари Нижний Новгород» в матче 3-го тура РПЛ в воскресенье, 4 августа. Игра пройдет на стадионе «Анжи Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо-Махачкала» — «Пари НН» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 20:20 по мск.

На старте сезона РПЛ-2024/25 махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0). Нижегородцы в чемпионате проиграли «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3).

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