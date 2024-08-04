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«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Матч «Динамо» Махачкала — «Пари НН» начнется в 20:30 по московскому времени
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Махачкалинское «Динамо» примет «Пари Нижний Новгород» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 4 августа. Игра пройдет на стадионе «Анжи Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая также будет доступна на сайте медиахолдинга на платной основе, начнется за 10 минут до начала встречи.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Пари НН

На старте сезона РПЛ-2024/25 махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0). Нижегородцы в чемпионате проиграли «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3).

«Динамо» вышло в премьер-лигу, заняв второе место в первой лиге. «Пари НН» сохранил прописку в РПЛ по итогам стыковых матчей с тульским «Арсеналом» (3:2 по сумме двух встреч).

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Нижний Новгород
0
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