Махачкалинское «Динамо» разгромило «Раднички»

Махачкалинское «Динамо» в первом контрольном матче на зимних сборах в Турции разгромило сербскую команду «Раднички» со счетом 3:0.

В первом тайме махачкалинцы отметились забитым голом (счет открыл Сердер Сердеров) и нереализованным пенальти (удар Ражаба Магомедова отбил вратарь). После перерыва преимущество динамовцев увеличили Кирилл Зинович и 17-летний нападающий Гаджи Будунов.

Товарищеский матч

«Динамо» (Махачкала, Россия) — «Раднички» (Сербия) — 3:0 (1:0)

Голы: Сердеров, Зинович, Будунов.