«Динамо» Махачкала: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

Сегодня, 21:00
«Динамо-Махачкала» начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура российской премьер-лиги против «Химок». Встреча пройдет в Химках 21-го июля.
По итогам сезона-2023/2024 махачкалинское «Динамо» впервые в истории вышло в высший дивизион чемпионата России. Дагестанский клуб занял второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 61 баллом.
«Динамо» Махачкала: расписание матчей на сезон 2024/2025
Полностью календарь «Динамо» Махачкала в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».
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