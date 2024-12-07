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Сегодня, 17:45

«Динамо» Махачкала — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Динамо» Махачкала сыграет с «Рубином» в чемпионате России 7 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рашид Рахимов, главный тренер ФК «Рубин».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» Махачкала и «Рубин» сыграют в 18-м туре чемпионата России в субботу, 7 декабря. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» Махачкала — «Рубин» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 17-ти туров РПЛ команда из Махачкалы набрала 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Казанский клуб с 23-я баллами идет на восьмой строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
07 дек, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Рубин

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Рубин (Казань)
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