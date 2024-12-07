Махачкалинское «Динамо» и «Рубин» встретятся в матче 18-го тура чемпионата России в субботу, 7 декабря. Игра будет проходить на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Динамо» и «Рубина» покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте канала на платной основе.

С основными событиями игры «Динамо» Махачкала — «Рубин» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

После 17 туров махачкалинское «Динамо» находится на 11-м месте в чемпионате России с 17 очками. «Рубин» идет восьмым с 23 очками. В первом круге РПЛ казанцы победили махачкалинцев со счетом 2:0.