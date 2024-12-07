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«Динамо» Махачкала — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Динамо» Махачкала и «Рубин» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Махачкалинское «Динамо» и «Рубин» встретятся в матче 18-го тура чемпионата России в субботу, 7 декабря. Игра будет проходить на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Динамо» и «Рубина» покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте канала на платной основе.

С основными событиями игры «Динамо» Махачкала — «Рубин» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
07 дек, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Рубин

После 17 туров махачкалинское «Динамо» находится на 11-м месте в чемпионате России с 17 очками. «Рубин» идет восьмым с 23 очками. В первом круге РПЛ казанцы победили махачкалинцев со счетом 2:0.

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Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Рубин (Казань)
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