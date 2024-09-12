Махачкалинское «Динамо» сыграет со «Спартаком» в матче 8-го тура чемпионата России в воскресенье, 15 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события игры «Динамо» Махачкала — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru.

После семи туров «Спартак» находится на четвертом месте в РПЛ, набрав 14 очков. «Динамо» располагается на девятой строчке турнирной таблицы с 8 баллами. В августе махачкалинцы обыграли спартаковцев в матче Кубка России (1:0).

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