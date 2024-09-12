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Сегодня, 13:15

«Динамо» Махачкала — «Спартак»: дата и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч «Динамо» Махачкала — «Спартак» состоится 15 сентября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Антон Зиньковский (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Махачкалинское «Динамо» сыграет со «Спартаком» в матче 8-го тура чемпионата России в воскресенье, 15 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события игры «Динамо» Махачкала — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Спартак

После семи туров «Спартак» находится на четвертом месте в РПЛ, набрав 14 очков. «Динамо» располагается на девятой строчке турнирной таблицы с 8 баллами. В августе махачкалинцы обыграли спартаковцев в матче Кубка России (1:0).

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