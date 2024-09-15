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«Динамо» Махачкала — «Спартак»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Динамо» Махачкала сыграет со «Спартаком» в чемпионате России 15 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Хлусевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Махачкалинское «Динамо» встретится со «Спартаком» в рамках 8-го тура РПЛ в воскресенье, 15 сентября. Матч состоится на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» Махачкала — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Спартак

По итогам 7-ми туров премьер-лиги команда из Махачкалы набрала восемь очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Красно-белые с 14-ю баллами идут на четвертой строчке чемпионата России.

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