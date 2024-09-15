Махачкалинское «Динамо» встретится со «Спартаком» в рамках 8-го тура РПЛ в воскресенье, 15 сентября. Матч состоится на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» Махачкала — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 7-ми туров премьер-лиги команда из Махачкалы набрала восемь очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Красно-белые с 14-ю баллами идут на четвертой строчке чемпионата России.

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