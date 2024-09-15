«Динамо» Махачкала и «Спартак» сыграют в рамках 8-го тура чемпионата России по футболу в воскресенье, 15 сентября. Матч пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Махачкале. Стартовый свисток прозвучит 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре на сайте «СЭ». Смотреть видеотрансляцию матча чемпионата России можно на телеканале «Матч Премьер», а также на сайте matchtv.ru.

Махачкалинский клуб с восемью очками занимает девятое место после 7-ми туров чемпионата России. Красно-белые— на четвертой строчке с 14-ю очками.

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