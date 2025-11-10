Видео
Судейство

10 ноября, 08:50

«Динамо» Мх — ЦСКА: Кисляк не наказан за удар рукой. Он сможет сыграть со «Спартаком»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот трансляции

На 60-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Динамо» Мх — ЦСКА (0:1) Матвей Кисляк в борьбе за мяч ударил правой рукой в лицо Мехди Эль-Мубарика, но судья Кирилл Левников не зафиксировал нарушение правил и продолжил игру. Хотя в том моменте у арбитра возникли основания не только наказать футболиста армейцев штрафным ударом, но и вынести ему предупреждение.

Фото Скриншот трансляции

Желтая карточка, покажи ее Левников, стала бы для Кисляка четвертой в турнире. Три предыдущих он получил во встречах с «Зенитом» (1:1), «Рубином» (5:1) и «Краснодаром» (1:1). Один из ведущих игроков ЦСКА заработал бы одноматчевую дисквалификацию и пропустил игру 16-го тура со «Спартаком», которая запланирована на 22 ноября.

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов (слева) празднует гол в&nbsp;ворота махачкалинского &laquo;Динамо&raquo; с&nbsp;Иваном Обляковым.Сербский дуэт вывел ЦСКА на первое место. Но «Динамо» из Махачкалы было очень близко к успеху
58

  • Анкль Бэнксий_

    Сам гомосятина потому что.

    14.11.2025

  • Роман Морковкин

    Больше, чем тебя. Хотя бы за честность. Он открытый гомосек, а ты латентный. :hugging:

    12.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Ты его уважаешь, ёптя.)))

    12.11.2025

  • andrew.v.ch

    Да тут не жёлтая, а вполне себе красная должна быть.

    11.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Ты, Морковка , Топтушу уважаешь.))) Гребёт хорошо?))

    11.11.2025

  • gyn

    а то нет )))

    11.11.2025

  • gyn

    это ты сому? хехекал-то он ))

    11.11.2025

  • gyn

    равно как и твое согласие

    11.11.2025

  • gyn

    самому смешно, логично ))

    11.11.2025

  • gyn

    удар и симуляция удара при малейшем касании - разные вещи

    11.11.2025

  • Сергей Иванов

    Научись отличать удар локтем от прикосновения руки к голове.

    11.11.2025

  • Сергей Иванов

    Этот дебилоид Бобёр постоянно у ЦСКА чего-то выискивает, а некоторые придурки ему подмахивают.

    11.11.2025

  • Sergey Sparker

    Был бы он в отрицательных лидерах, с конца.

    10.11.2025

  • Sergey Sparker

    Решения судей во всех играх чемпионата рассматриваются только в плане влияния на горькую судьбу Спартака. Плачь больше, карта слезу любит - первое правило преферанса. А по поводу фотографии можно сказать следующее - в этом моменте негр схватил Кисляка за футболку и и держал изо всех сил. Парню удалось вырваться, удара никакого не было. Боброву пора бы перестать накидывать дурно пахнущую субстанцию на вентилятор. Неужели не понимает что он уже просто смешон?

    10.11.2025

  • juvekos

    ты горын, пидо бомжатский, твоя бомжатня по честному пара раз всего чемпионом была бы все остальное - мешковы, вилковы, ивановы насосали и насвистели вам

    10.11.2025

  • Ю.Ю.

    Да, свинья, было бы глупо отрицать титулованность ФК им.Лумумбы. Это, в отличие от всего другого, поддаётся подсчёту. Кстати, вы все свои медадьки получили под патронажем Колоскова.

    10.11.2025

  • Serge Pol

    Если бы не судьи,Спартак был бы в лидерах.Или тебе всё ссы в глаза,всё божья роса?

    10.11.2025

  • Serge Pol

    Иди хехекай в подворотню,чепушила.Как судят Спартак вчера все увидели в Грозном.

    10.11.2025

  • KlimA

    Бобров, чёт рано ты стал накидывать авно.. до 22-го оно на вентиляторе засохнет..

    10.11.2025

  • ANTI BOMG

    бомж, это правильно, что Спартак - самый титулованный клуб Российского футбола. также правильно, что бомжи - Позор Российского футбола! если бы Путин родился в условном Саранске, то они бы тоже щас нарисовали себе две звезды. А так - почили в бозе. нет их щас, а стадион, который ОН зачем-то в Саранске построил, есть! надо туда миллера с его газпрёмом перевести и возродить "Мордовию"!

    10.11.2025

  • MAX MAX

    Конь не может, судья поможет.

    10.11.2025

  • ANTI BOMG

    кого е..ет, согласен ты или нет?

    10.11.2025

  • ANTI BOMG

    Удар локтем или рукой в лицо. минимум желтая, а если кровь, скорее всего - красная!

    10.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    ГВК

    10.11.2025

  • alex-ls

    Бобров мясной?

    10.11.2025

  • Ю.Ю.

    Что в этом мире неизменно, так это судейский произвол в отношении самого титулованного российского футбольного клуба. Из года в год, одно и то же.

    10.11.2025

  • Роман Морковкин

    Что тут удивительного? Во-первых, это конюшня, во-вторых, судья Левников. А в следующем туре конина не с бомжарами играет, а со Спартаком. Вот и весь фокус.

    10.11.2025

  • Роман Морковкин

    Бэнциль, тебя Топотун исправит. :hugging:

    10.11.2025

  • С детства за Спартак

    В любом другом случае 100 % показали бы. Ничего нового

    10.11.2025

  • berzulemic

    интересно ... а вызовут ли игроков спама в сборную? или опять во второй игре будет играть полсостава цска?

    10.11.2025

  • Zelenyj

    негодяй левников, сын негодяя левникова. за толчок облякова в спину Маркиньоса этот продажный пенальти в прошлом сезоне не дал.Похоже, он на подсосе у гинеровцев

    10.11.2025

  • CSKA1966

    Нам и красную показывали, так-то...

    10.11.2025

  • forumwarrior

    рановато к дерби накидывать СЭ стал - ещё матчи сборной ведь будут

    10.11.2025

  • Vadson

    дайте уже Боброву звание "Набрасыватель на вентилятор высшей категории". И да, если кто забыл - Бобер - курва!!!!! И всерьез его воспринимать не стоит.

    10.11.2025

  • volkovsergs

    да все это понятно, как обычно, зато Спартак судили так что игроки Ахмата просто падали если рядом мяч и игрок Спартака и этот крендель свистел это

    10.11.2025

  • TRIANON878

    А у ж тебя и подавно ибо такой с рождения.

    10.11.2025

  • TRIANON878

    Главное для судейки РФС(хазпрома)увидеть "нужное" нарушение у "нужной"команды.

    10.11.2025

  • TRIANON878

    Это ты задолбал своими тупыми комментами,болезлый.

    10.11.2025

  • GRININ

    На Быках наигрался. Если что, я не о ставках.

    10.11.2025

  • zg

    Да это все и ослу понятно,вопрос один,нафига калякать статейку с таким колличеством "если бы"!?

    10.11.2025

  • Горын

    Спартак благодаря судьям идет на шестом месте, если бы не они, был бы в пердиве. Задолбали нытики.

    10.11.2025

  • ALEX1984

    Мало того , Бобров ! Там ещё во втором тайме кто-то из коней пёрнул , а судья-негодяй и тут карточку не показал , представляешь ? А так , ВАР на хер убрать надо и пускай судьи сами всё судят , что видят , а не на судей у экрана надеятся . Надоело это всё уже .

    10.11.2025

  • bandradio

    Просто Бобров, как и весь СЭ активно лоббирует Спартак. Это всем давно известно.

    10.11.2025

  • Polkovnik Kudasov

    вот бы вы с таким рвением доказывали не правоту левникова,когда кордобу на еарту посадил,а там кордоба движение рукой не делал, Литвинова сам подсел под локоть,и это уже многие отметили.

    10.11.2025

  • bandradio

    А почему вы не обращаете внимание на руку Мехди, которая на фото также выставлена в сторону Кисляка? Просто Кисляк выпрыгнул и оказался выше. А так ведь обоюдная игра руками. Причем не локтями. зачем высасывать из пальца то, чего нет, тов. Бобров?

    10.11.2025

  • Павел Мальцев

    Слабак. Вот Чистяков обладает более бурной фантазией.

    10.11.2025

  • som173

    Солгасен! Спартачей тоже десятки раз прощали , как и игроков других клубов. Но когда Бобров начинат подсчитывать ошибки против клубов, то у Спартака их больше всех в ево пользу. Ибо других ошибок за Спартак просто нет- липавых пеналей, голов с офсайда и прочая хрень, меняющая счет на табло. Хе-хе!

    10.11.2025

  • @CSKA@

    мясные ноют ? к чему такое внимание?

    10.11.2025

  • Ратислав

    Мясные работники СЭкса опять накидывают говно на вентилятор? :) Не устали плакать по любому поводу?

    10.11.2025

  • ANTI BOMG

    да, когда локтем ли рукой попадают в голову тактх моментов десятки, но из 10 в 9 покажут желтую, так-то пони!

    10.11.2025

  • AK-09

    Таких моментов в каждой игре,десятки,но шеф редактор,выбрал почему-то момент из матча Махачкала-ЦСКА.

    10.11.2025

  • Danila Smolny

    Просто нужно головой соображать, а не другим местом. Есть же отличный сервис. Просто в Яндексе набираем «stavka-prognoz.ru». 13-й год работают. Матч ТВ о них говорил. Гарантии на прогнозы.

    10.11.2025

  • rac135

    Вообще-то их, в том числе и Левникова, хорошо исправит веревка с перекладиной)

    10.11.2025

  • rac135

    У решал желтые и красные карточки заготовлены в первую очередь для спартаковцев, во-вторую для ближайших конкуректов команды голых королей, в-третью для для букмекерских котнотор, еде через подставных оиц делают ставки)

    10.11.2025

  • garikdubkoff

    А что , версия с тем что это поможет Зениту не рассматриватся ?

    10.11.2025

  • Jean4

    А у нас всегда так. Солари 4-ю желтую показали в моменте, где и фола то не было. А Кисляку, судя по картинке, не дали 4-ю карточку там, где должны были. А в остальном судейство у нас "хорошее". =)

    10.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Тебя, vowa, даже мавзолей не исправил...

    10.11.2025

  • lenin.vowa2018

    это же Левников. Горбатого могила исправит.

    10.11.2025

    Матвей Кисляк
    РПЛ
    ФК Динамо (Махачкала)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Кирилл Левников
    Материалы сюжета РПЛ 15-й тур: «Балтика» — «Краснодар», «Ахмат» — «Спартак» и другие матчи
    В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
    КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
    КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
    «Сочи» разгромил сборную Перу со счетом 5:1
    Мостовой: «Стоит «Спартаку» оступиться — все, конец. А когда другие проваливаются, то никто слова не говорит»
    Кияшко о возможном бое Дзюбы и Смолова: «Из российских футболистов никто не составит конкуренцию Артему»
    Кузнецов считает, что Кисляку и Глебову рано уходить из ЦСКА: «Есть отрицательный пример Захаряна»
    Кузнецов о ЦСКА: «Армейцам нужен новый хороший форвард»
