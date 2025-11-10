«Динамо» Мх — ЦСКА: Кисляк не наказан за удар рукой. Он сможет сыграть со «Спартаком»

На 60-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Динамо» Мх — ЦСКА (0:1) Матвей Кисляк в борьбе за мяч ударил правой рукой в лицо Мехди Эль-Мубарика, но судья Кирилл Левников не зафиксировал нарушение правил и продолжил игру. Хотя в том моменте у арбитра возникли основания не только наказать футболиста армейцев штрафным ударом, но и вынести ему предупреждение. Фото Скриншот трансляции Желтая карточка, покажи ее Левников, стала бы для Кисляка четвертой в турнире. Три предыдущих он получил во встречах с «Зенитом» (1:1), «Рубином» (5:1) и «Краснодаром» (1:1). Один из ведущих игроков ЦСКА заработал бы одноматчевую дисквалификацию и пропустил игру 16-го тура со «Спартаком», которая запланирована на 22 ноября. Сербский дуэт вывел ЦСКА на первое место. Но «Динамо» из Махачкалы было очень близко к успеху

