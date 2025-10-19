19 октября, 21:13
Нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева обратно заменили в матче против «Ахмата» в 12-м туре РПЛ.
22-летний форвард из-за травмы заменил Антона Миранчука в конце первого тайма. На 76-й минуте Гладышев покинул поле — вместо него вышел Дмитрий Скопинцев. За несколько минут до этого форвард получил желтую карточку.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат».
Леоныч
Вы Осипенко переоцениваете. Да и Маухуба. А Гладышев опять никакой, как 2 года назад.
Леоныч
Осипенко -что-то вроде Джикии в худших матчах. Только ещё и ножки бережёт. 95-я минута - вообще выбесил: он - первый на мяче, но, сука, убрал ногу от контакта- потом Скопинцев в гимнастическом подкате сыграл.. Блин, одни корячатся, травмы получают, а этот сучёныш (другого слова не подберу) лишний раз не поторопится и не поборется. Кстати, и за Мелкадзе после неудачного аута он со стороны наблюдал, хоть и рядом был. И за это г..вроде бы пара команд боролась?
Mick Bush
Сегодня динамовцы совсем не радуют. К сожалению. Вообще э, сравнивая Рубин-Балтика, в Казани матч был намного интенсивней и качественней.
Динамов
Гладышев пригоден только для продажи билетов на входе на стадион, и такого же качества Зайнутдинов, Фернандес, Осипенко, Глебов, Фомин, Сергеев, Маухуб.... этой команде нечего делать в РПЛ, их уровень дно ФНЛ!
