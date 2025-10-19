Видео
19 октября, 21:13

«Динамо» Москва — «Ахмат»: Карпин произвел обратную замену Гладышева

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева обратно заменили в матче против «Ахмата» в 12-м туре РПЛ.

22-летний форвард из-за травмы заменил Антона Миранчука в конце первого тайма. На 76-й минуте Гладышев покинул поле — вместо него вышел Дмитрий Скопинцев. За несколько минут до этого форвард получил желтую карточку.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат».

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 19&nbsp;октября 2025 года.«Динамо» — «Ахмат»: Садулаев не забил пенальти. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
19 октября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:2
Ахмат
4

  • Леоныч

    Вы Осипенко переоцениваете. Да и Маухуба. А Гладышев опять никакой, как 2 года назад.

    19.10.2025

  • Леоныч

    Осипенко -что-то вроде Джикии в худших матчах. Только ещё и ножки бережёт. 95-я минута - вообще выбесил: он - первый на мяче, но, сука, убрал ногу от контакта- потом Скопинцев в гимнастическом подкате сыграл.. Блин, одни корячатся, травмы получают, а этот сучёныш (другого слова не подберу) лишний раз не поторопится и не поборется. Кстати, и за Мелкадзе после неудачного аута он со стороны наблюдал, хоть и рядом был. И за это г..вроде бы пара команд боролась?

    19.10.2025

  • Mick Bush

    Сегодня динамовцы совсем не радуют. К сожалению. Вообще э, сравнивая Рубин-Балтика, в Казани матч был намного интенсивней и качественней.

    19.10.2025

  • Динамов

    Гладышев пригоден только для продажи билетов на входе на стадион, и такого же качества Зайнутдинов, Фернандес, Осипенко, Глебов, Фомин, Сергеев, Маухуб.... этой команде нечего делать в РПЛ, их уровень дно ФНЛ!

    19.10.2025

