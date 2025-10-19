«Динамо» Москва — «Ахмат»: Карпин произвел обратную замену Гладышева

Леоныч Вы Осипенко переоцениваете. Да и Маухуба. А Гладышев опять никакой, как 2 года назад. 19.10.2025

Леоныч Осипенко -что-то вроде Джикии в худших матчах. Только ещё и ножки бережёт. 95-я минута - вообще выбесил: он - первый на мяче, но, сука, убрал ногу от контакта- потом Скопинцев в гимнастическом подкате сыграл.. Блин, одни корячатся, травмы получают, а этот сучёныш (другого слова не подберу) лишний раз не поторопится и не поборется. Кстати, и за Мелкадзе после неудачного аута он со стороны наблюдал, хоть и рядом был. И за это г..вроде бы пара команд боролась? 19.10.2025

Mick Bush Сегодня динамовцы совсем не радуют. К сожалению. Вообще э, сравнивая Рубин-Балтика, в Казани матч был намного интенсивней и качественней. 19.10.2025