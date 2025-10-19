19 октября, 20:23
Московское «Динамо» и «Ахмат» завершили вничью первый тайм матча 12-го тура РПЛ — 1:1.
Счет на 17-й минуте открыл форвард бело-голубых Иван Сергеев. Четыре минуты спустя грозненцы отыгрались благодаря голу Георгия Мелкадзе.
На 38-й минуте «Ахмат» мог выйти вперед, но Лечи Садулаев не реализовал пенальти, не попав в ворота «Динамо».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат».
Динамов
1) Ахмат выглядит слабенькой командой РПЛ, а Динамо выглядит командой ДВОРОВОЙ, даже не ФНЛ. Немыслимое дно - вот куда опустили Карпин и ВТБ ФК Динамо! 2) Судьи, и главный и на ВАР, подкуплены Кадыровым. 3) Пришёл якобы новый руководитель вместо Гафина - и НИ ОДНОГО УВОЛЬНЕНИЯ!? Что доказывает, что ВТБ и Костину буквально Sрать на спортивные успехи Динамо.
19.10.2025