«Динамо» Москва — «Ахмат»: ничья после первого тайма

На 38-й минуте «Ахмат» мог выйти вперед, но Лечи Садулаев не реализовал пенальти, не попав в ворота «Динамо».

1) Ахмат выглядит слабенькой командой РПЛ, а Динамо выглядит командой ДВОРОВОЙ, даже не ФНЛ. Немыслимое дно - вот куда опустили Карпин и ВТБ ФК Динамо! 2) Судьи, и главный и на ВАР, подкуплены Кадыровым. 3) Пришёл якобы новый руководитель вместо Гафина - и НИ ОДНОГО УВОЛЬНЕНИЯ!? Что доказывает, что ВТБ и Костину буквально Sрать на спортивные успехи Динамо.

19.10.2025