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Сегодня, 13:08

«Динамо» Москва — «Ахмат»: Артур Гомес, Тюкавин и Уткин выйдут с первых минут

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ. Начало игры — в 14.15 мск.

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Фернандес, Майстрович, Даса, Фомин, Карраскаль, Бителло, Гомес, Тюкавин, Гладышев.

Запасные: Лещук, Кудравец, Бессмертный, Бальбуэна, Маричаль, Макаров, Кутицкий, Назаренко, Гагнидзе, Маухуб.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Шатара, Уткин, Швец, Садулаев, Камило, Луна Диале, Кардосо.

Запасные: Опарин, Магомедов, Уциев, Ибишев, Ловат, Гандри, Камилов, Исмаэл Силва, Диванович, Ковачев, Талал, Самородов.

Марцел Личка и&nbsp;Сергей Ташуев. «Динамо» — «Ахмат»: Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 14:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ахмат
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)

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