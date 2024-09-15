«Динамо» Москва — «Ахмат»: Артур Гомес, Тюкавин и Уткин выйдут с первых минут

Московское «Динамо» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ. Начало игры — в 14.15 мск.

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Фернандес, Майстрович, Даса, Фомин, Карраскаль, Бителло, Гомес, Тюкавин, Гладышев.

Запасные: Лещук, Кудравец, Бессмертный, Бальбуэна, Маричаль, Макаров, Кутицкий, Назаренко, Гагнидзе, Маухуб.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Шатара, Уткин, Швец, Садулаев, Камило, Луна Диале, Кардосо.

Запасные: Опарин, Магомедов, Уциев, Ибишев, Ловат, Гандри, Камилов, Исмаэл Силва, Диванович, Ковачев, Талал, Самородов.