«Динамо» Москва — «Ахмат»: Расулов, Миранчук и Сергеев сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между московским «Динамо» и «Ахматом» в 12-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Динамо»: Расулов, Касерес, Фернандес, Осипенко, Зайнутдинов, Глебов, Фомин, Бителло, Миранчук, Маухуб, Сергеев.

Запасные: Лещук, Кудравец, Маричаль, Скопинцев, Рубенс, Зайдензаль, Кутицкий, Окишор, Бабаев, Тюкавин, Гладышев.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Ибишев, Сидоров, Келиано, Исмаэл Силва, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

Запасные: Ульянов, Магомедов, Заре, Гаибов, Уциев, Тодорович, Жемалетдинов, Гадио, Гаджиев, Якуев, Мансилья, Конате.

