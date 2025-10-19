Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

19 октября, 18:25

«Динамо» Москва — «Ахмат»: Расулов, Миранчук и Сергеев сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между московским «Динамо» и «Ахматом» в 12-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Динамо»: Расулов, Касерес, Фернандес, Осипенко, Зайнутдинов, Глебов, Фомин, Бителло, Миранчук, Маухуб, Сергеев.

Запасные: Лещук, Кудравец, Маричаль, Скопинцев, Рубенс, Зайдензаль, Кутицкий, Окишор, Бабаев, Тюкавин, Гладышев.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Ибишев, Сидоров, Келиано, Исмаэл Силва, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

Запасные: Ульянов, Магомедов, Заре, Гаибов, Уциев, Тодорович, Жемалетдинов, Гадио, Гаджиев, Якуев, Мансилья, Конате.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат».

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 19&nbsp;октября 2025 года.«Динамо» — «Ахмат». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
19 октября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:2
Ахмат
1
Telegram Дзен Max
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ 12-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Гол Воробьева ЦСКА признан лучшим в РПЛ в октябре
Тороп — о голе Воробьева: «Драгоценный опыт, надо стараться исправляться»
ЭСК поддержала решение Абросимова не назначить пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА
ЭСК: Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом»
ЭСК РФС: Кукуян верно удалил Джику в матче «Спартак» — «Ростов»
Челестини оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча «Локомотив» — ЦСКА в РПЛ
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя