ЦСКА вырвал победу над «Динамо» в дерби

ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата России — 2:1.

Счет в матче открыл Аббосбек Файзуллаев. Во втором тайме «Динамо» ответило точным ударом Хорхе Карраскаля. Решающий гол забил форвард армейцев Тамерлан Мусаев на 89-й минуте.

Команда Марко Николича перешла на четвертое место в таблице РПЛ с 20 очками. «Динамо» опустилось на пятую строчку, уступая армейцам по дополнительным показателям.

В следующем матче бело-голубые сыграют в гостях с «Рубином» 20 октября, а красно-синие днем ранее встретятся на выезде с махачкалинским «Динамо».