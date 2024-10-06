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Сегодня, 20:55

ЦСКА вырвал победу над «Динамо» в дерби

Дмитрий Скопинцев и Игорь Дивеев возле мяча.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата России — 2:1.

Счет в матче открыл Аббосбек Файзуллаев. Во втором тайме «Динамо» ответило точным ударом Хорхе Карраскаля. Решающий гол забил форвард армейцев Тамерлан Мусаев на 89-й минуте.

Команда Марко Николича перешла на четвертое место в таблице РПЛ с 20 очками. «Динамо» опустилось на пятую строчку, уступая армейцам по дополнительным показателям.

В следующем матче бело-голубые сыграют в гостях с «Рубином» 20 октября, а красно-синие днем ранее встретятся на выезде с махачкалинским «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:2
ЦСКА
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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