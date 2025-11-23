Видео
Сегодня, 19:26

Московское «Динамо» разгромило махачкалинское «Динамо» в первом матче после отставки Карпина

Игнат Заздравин
Корреспондент
Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Московское «Динамо» на своем поле победило махачкалинское «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ — 3:0.

Счет на 27-й минуте открыл Константин Тюкавин. На 46-й минуте преимущество хозяев удвоил Иван Сергеев. Окончательный счет в концовке установил Эль-Мехди Маухуб.

Гости доиграли матч вдесятером — на 70-й минуте вторую желтую карточку получил Имад Аззи.

Московское «Динамо» провело первый матч после отставки Валерия Карпина. Обязанности главного тренера исполнял Ролан Гусев. Бело-голубые прервали 4-матчевую серию без побед в РПЛ и с 20 очками поднялись на девятое место.

Махачкалинское «Динамо» (14) идет 13-м в турнирной таблице.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:0
Динамо Мх
Источник: Таблица РПЛ
82

  • Олег Каноков

    Тоже такая беда.)

    23.11.2025

  • Секир-башка

    В Черкизове весело начали.

    23.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Сайт просто жопа. Пытался статьи почитать, а мне в лицо фото: "какой-то китаец херачит какой-то прием"))) Я думаю, такой чудный момент наблюдали многие))

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Цурипопик, мячик то хоть куды добросил хилыми с борматушного зачатия ручонками?

    23.11.2025

  • Zuschauer

    Ой, да так ли уж давно Кирилл Новиков поднимал команду с 15-го на 6-е? Мы, т. е. К. Алексеев и примкнувшие к нему ОстроV Zаячий и Zuschauer, этого не забудем. И другим не дадим.

    23.11.2025

  • Philip Future

    Прямо - "с таким финансированием". С каким "таким финансированием" ? Вы перепутали, видимо, с другой командой, из северной станицы . .

    23.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Я думаю, в его возрасте нервничать нужно по другому поводу))) А Динамо это всего лишь игрушка.

    23.11.2025

  • Олег Каноков

    Сайт глючит по-врослому...

    23.11.2025

  • Футболист Сапогов

    спирток, как там прогнозы?

    23.11.2025

  • Футболист Сапогов

    О стыках даже стыдно было думать, но они были уже так близко, что думать приходилось. Из всего этого вывод: команде должно быть стыдно. Ждем ответный с Зенитом.

    23.11.2025

  • Роман Морковкин

    На багаже Валеры. Скоро закончится багаж и карета снова превратится в тыкву.

    23.11.2025

  • Zuschauer

    Блин. У нас к проклятью вдовы еще проклятье буквы К добавляется?

    23.11.2025

  • zel_co

    Прокшятие Валерона пало?

    23.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Всех с победой. С 10 места поднимаемся на 9. Наследие Валеры держит нас пока лидером второй восьмерки. Теперь бы с Зенитом удержать преимущество в 2 мяча. Тяжело будет при такой игре.

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Там (вестимо- в массовочке) такие дилетантики все места под нарами позанимали.

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Очередь давно записана химическим карандашом на ладошках.

    23.11.2025

  • Zuschauer

    Идея великолепная. Но под нее придеться мобилизовать всех экспертов с Матч ТВ, Матч Премьер и т. п.. Да и нам тут не удасться отсидеться. Всех тогда будут отправлять на "передок".

    23.11.2025

  • Леоныч

    в случае победы

    23.11.2025

  • Кот-матрос

    Камрад, спасибо!

    23.11.2025

  • Кот-матрос

    Спасибо!

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Герд пяткой забивал по очень большим праздникам. Большинство одним касанием, на опережение. Счет на табло - самое лучшее в футболе.

    23.11.2025

  • Леоныч

    Хорошо. Реализация 100%. Фомин , кажется, ни разу не ошибся, при этом несколько его передач были сложными. И,конечно,проблема с игроками, у которых фамилия на К: и Касерес никак не избавится от привычки делать валидольные поперечные передачи, ну и Кутицкий вошёл, можно сказать, уникально..Не в первый раз. А Маухуб,похоже, заиграет - и дело не только в забитом мяче: настрой, с котрым он вышел..

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Дурень ты .. таких якобы "своих иметь" - то врагов не нужно. Гуляешь поодаль -- от понимания хоть чего в футболе.

    23.11.2025

  • Zuschauer

    Да Вы что? Прям гора с плеч. А то я опасался, что Гусев тоже дилетант. Из массовочки.

    23.11.2025

  • Секир-башка

    Скинули лишнюю обузу - и вот вам результат.

    23.11.2025

  • Bossonn

    Сплавили тренера и понеслась?))

    23.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    На 25%.

    23.11.2025

  • Zuschauer

    А Вы разве без грибов? Я всегда думал, что Ваши посты навеянны ядренными мухоморами.

    23.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Один матч - не тенденция. Прибили Махачкалу - это славно. Весна всё определит. Валера зря заехал на двух стульях.

    23.11.2025

  • Nord Ostovsky

    Оставьте Гу Се Ва !!!!!!!!!

    23.11.2025

  • Sergey_Marcus

    Все, кто поменял тренера - все победили! А что если каждый тур менять тренера?! Новый день - новый тренер! Новый тренер - это всегда свежесть мысли и легкость в ногах! И специалисты у нас имеются! Потрясающая идея, мне кажется. Я же чертов гений.

    23.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Состав Лички, за исключением Сергеева и ещё одного игрока. И не нужно ничего придумывать было.

    23.11.2025

  • Zuschauer

    Вы эпигон.

    23.11.2025

  • AlAr

    Комедия! Команда с таким финансированием, играя в большинстве, ещё бы не победило Махачкалу с разгромным счётом))

    23.11.2025

  • ToLkUnet

    На багаже? Московское с победой

    23.11.2025

  • Александр Максаков

    Насчет Кути давно надо было сплавить . Голы Тюкавина и Сергеева согласен , но после пережитого ими простительно , Тюка не первый раз уже таким способом забивает . Сергеев надеялся на силу и прбить в створ . И все - же первый блин не комом ! .

    23.11.2025

  • Andrey Konyakhin

    Всем добра!

    23.11.2025

  • Zuschauer

    И у Лунева был косяк в 1 тайме. После затеянного им перепаса возле штрафной отдали мяч сопернику. Повезло, что отделались ЖК Фомина. Но пару раз он спас.

    23.11.2025

  • Andrey Konyakhin

    На багаже Валеры)))

    23.11.2025

  • Динамов

    Под грибами это пишете? О_О

    23.11.2025

  • krinf15

    Тюка, конечно же, мега-красавчик - снова сумел порадовать породистым голешником! Так держать!

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Динамо было, есть и будет принципиальным соперником родного ЦСКА (ЦДКА, ЦДСА, ЦСК МО) с первого чемпионата СССР. Но армейскому динамовцу Ролану Гусеву симпатизирую, и желаю тренерской удачи (вестимо - не в матчах против армейцев), без всяких "если" и без приставки "и.о."

    23.11.2025

  • Abellardo

    Редкий случай - забили все три напа, принимавшие участие в игре. Динамо с победой, хотя без косяков в обороне не обошлось. Невидимый герой матча - Андрюха Лунёв.

    23.11.2025

  • ёzhic8

    Степашин начал немного нервничать

    23.11.2025

  • Zuschauer

    То ли еще будет. С таким-то багажом.

    23.11.2025

  • Кот-матрос

    Как всегда - "Днище! Всё пропало!":grin:

    23.11.2025

  • Abellardo

    Хоть Маухуба у братских попросите шоль.)))

    23.11.2025

  • krinf15

    Конечно, то, что мы начинаем оживать (чисто в игровом плане!), в этом всецело заслуга одного "горячего" эстонского парня. Спасибо, что его ушли!!! Плюс к тому, у него же теперь появилась отличная возможность сконцентрироваться на архиважных играх сборной, коих немало ожидается этой зимой!..

    23.11.2025

  • Динамов

    Заголовок - желтушная неправда, ибо выиграли натужно и благодаря удалению у одной из самых слабейших команд РПЛ. Играли плохо, худший Кутицкий - вообще невменяемые вещи делал на поле, с такими ему либо в ФНЛ играть, либо в психбольницу лечиться. Голы - привычно для Динамо корявые (первый - случайно в толкучке в штрафной, второй - Сергеев бездарно пробил прямо во вратаря, но тот умудрился скинуть мяч в собственные ворота, третий - запихали с рикошета от защитника и штанги). Рисунка игры - нет. Гусев - не тренер. Лучший игрок матча - Бабаев. И понравилась энергия, с которой вышел Окишор (при Карпине он был безразлично ватным). Вот и всё, что было хорошего.

    23.11.2025

  • Zuschauer

    Прям уж разгромило. Первый тайм и большая часть второго - тяжелая вязкая борьба. Махачкала - это бойцы. Но, конечно, московские динамовцы выше классом махачкалинских как футболисты. И на сей раз ничто не помешало им уверенно свое превосходство реализовать.

    23.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Молодцы! Уважили деда Степашина.

    23.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Гусев победил на багаже Карпина!

    23.11.2025

  • Alexey Tarasov

    БРАТСКИМ-ПОЗДРАВЛЕНИЯ Вот это я понимаю-уверенная ПОБЕДА Избавились от балласта и сразу другая Команда РОЛАНА с дебютом так держать

    23.11.2025

  • Александр Максаков

    Спасибо тренер 4( четыре ) - минус 1 , осталось ( три ) с побеДой ! .

    23.11.2025

  • Врн36

    Валера, ты реально мешал команде. Даже состав заметно изменился

    23.11.2025

  • Адекват

    Там Лунев за полметра до ног напа остановился, а то, что нап въехал в Луня по инерции, проблема напа)

    23.11.2025

  • Кот-матрос

    Спасибо за Ролана Гусева! (хоть у кого-то ума хватило) --------------- Костя в своём стиле, пяткой! Вроде Герда Мюллера.:scream: А счёт конечно лучше самой игры.

    23.11.2025

  • Наталья П

    На багаже Карпина. Ха- ха.

    23.11.2025

  • Philip Future

    С побеДой ! Ничего, что не очень уверенно - в данном случае это неважно . .

    23.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Гусь с чемпионскими амбициями . И кубок УЕФА брал .

    23.11.2025

  • Вик1977

    Гусев похоже разрешил игрокам есть сладкое))

    23.11.2025

  • Vitamin007

    Дерьмо свалило, все пошло нормально! Гусева с победой!

    23.11.2025

  • GeoMaS

    Достаточно было убрать нервозность и косноязычие Валерия Георгиевича и все получилось

    23.11.2025

  • Автогол

    Ну и?

    23.11.2025

  • krinf15

    Не знаю, у кого как, у меня здесь и сейчас два повода для сдержанной радости: конечно, главный повод - победа как таковая, а ещё, слава Богу, отдаляемся от зоны стыков!

    23.11.2025

  • SuperDennis

    Всё по делу (наконец-то!!!!)... Динамо М начинает в первой же игре без Валеры подтверждать свой класс. Молодцы! Давно бы так, а то сопли жевали весь первый круг. Надеюсь, Ролан задержится в кресле ГТ.

    23.11.2025

  • Леший

    Тренер сборной был камнем на шее Динамо.)) Гусева - с победой!

    23.11.2025

  • Адекват

    9. Динамо 10. Ростов Проклятие Ростова снято! :rofl::rofl::rofl:

    23.11.2025

  • Ботокс007

    Какое же Карпин ничтожество.

    23.11.2025

  • .Алексей.

    Болельщиков Моск. Динамо с победой.

    23.11.2025

  • JustТИХОНОВ

    Сегодня камень с плеч московского Динамо упал прямо на махачкалинцев! С победой!

    23.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    На багаже Валерия Георгиевича. Первым буду.

    23.11.2025

  • КС

    Москву с победой! Махачкалу не с победой... Валеру с выходными)) Ролана с очередным дебютом!!

    23.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    По поводу не назначенного пенальти- нарушение было, игрока снесли, а где в это время мяч был ни имеет смысла. -Мое мнение

    23.11.2025

  • Врн36

    С победой динамовцы. Команда играла легко, раскованно и победили абсолютно заслуженно

    23.11.2025

  • TomCat

    Динамо с победой! Это громкий щелчок по носу Карпина.

    23.11.2025

  • Lars Berger

    Впечатление, что Валера - мешал этой команде...) Друзей-болельщиков-динамовцев - с хорошей уверенной победой.

    23.11.2025

  • baruv

    Динамовцев с победой! Гусева с успешным дебютом! Успеха в следующей игре с Зенитом.

    23.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Цыгане более адаптированны к РПЛ нежели эстонцы

    23.11.2025

  • Олег Каноков

    Вполне добротная и надёжная игра Динамо,Гусев намного понятнее Карпина.С победой,братские,хоть ваши порадовали!

    23.11.2025

  • КирпичИнвест

    Хорошая игра в исполнении москвичей. Без расслабона, без пижонства. Молодцы! С победой! Гусева с удачным дебютом!

    23.11.2025

  • Адекватный спартач

    Процесс дезвалеризации проходит успешно

    23.11.2025

    Валерий Карпин
    Ролан Гусев
    Футбол
    РПЛ
    ФК Динамо (Махачкала)
    ФК Динамо (Москва)
    Тюкавин — о голе: «Побольше бы таких моментов, может быть, было бы больше голов»
    «Локомотив» — «Краснодар»: видео голов матче 16-го тура РПЛ
    Ролан Гусев: «У Осипенко все нормально. Рассчитываем на него»
    Ролан Гусев: «Игра «Динамо» получилась рваной. Все проанализируем»
    «Локомотив» — «Краснодар»: Аугусто сравнял счет спустя четыре минуты
    «Локомотив» принимает «Краснодар» — Дуглас Аугусту сравнял счет: онлайн-трансляция матча РПЛ
