Московское «Динамо» разгромило махачкалинское «Динамо» в первом матче после отставки Карпина

Московское «Динамо» на своем поле победило махачкалинское «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ — 3:0.
Счет на 27-й минуте открыл Константин Тюкавин. На 46-й минуте преимущество хозяев удвоил Иван Сергеев. Окончательный счет в концовке установил Эль-Мехди Маухуб.
Гости доиграли матч вдесятером — на 70-й минуте вторую желтую карточку получил Имад Аззи.
Московское «Динамо» провело первый матч после отставки Валерия Карпина. Обязанности главного тренера исполнял Ролан Гусев. Бело-голубые прервали 4-матчевую серию без побед в РПЛ и с 20 очками поднялись на девятое место.
Махачкалинское «Динамо» (14) идет 13-м в турнирной таблице.
Олег Каноков
Тоже такая беда.)
23.11.2025
Секир-башка
В Черкизове весело начали.
23.11.2025
Футболист Сапогов
Сайт просто жопа. Пытался статьи почитать, а мне в лицо фото: "какой-то китаец херачит какой-то прием"))) Я думаю, такой чудный момент наблюдали многие))
23.11.2025
Saiga-спринтер
Цурипопик, мячик то хоть куды добросил хилыми с борматушного зачатия ручонками?
23.11.2025
Zuschauer
Ой, да так ли уж давно Кирилл Новиков поднимал команду с 15-го на 6-е? Мы, т. е. К. Алексеев и примкнувшие к нему ОстроV Zаячий и Zuschauer, этого не забудем. И другим не дадим.
23.11.2025
Philip Future
Прямо - "с таким финансированием". С каким "таким финансированием" ? Вы перепутали, видимо, с другой командой, из северной станицы . .
23.11.2025
Футболист Сапогов
Я думаю, в его возрасте нервничать нужно по другому поводу))) А Динамо это всего лишь игрушка.
23.11.2025
Олег Каноков
Сайт глючит по-врослому...
23.11.2025
Футболист Сапогов
спирток, как там прогнозы?
23.11.2025
Футболист Сапогов
О стыках даже стыдно было думать, но они были уже так близко, что думать приходилось. Из всего этого вывод: команде должно быть стыдно. Ждем ответный с Зенитом.
23.11.2025
Роман Морковкин
На багаже Валеры. Скоро закончится багаж и карета снова превратится в тыкву.
23.11.2025
Zuschauer
Блин. У нас к проклятью вдовы еще проклятье буквы К добавляется?
23.11.2025
zel_co
Прокшятие Валерона пало?
23.11.2025
Футболист Сапогов
Всех с победой. С 10 места поднимаемся на 9. Наследие Валеры держит нас пока лидером второй восьмерки. Теперь бы с Зенитом удержать преимущество в 2 мяча. Тяжело будет при такой игре.
23.11.2025
Saiga-спринтер
Там (вестимо- в массовочке) такие дилетантики все места под нарами позанимали.
23.11.2025
Saiga-спринтер
Очередь давно записана химическим карандашом на ладошках.
23.11.2025
Zuschauer
Идея великолепная. Но под нее придеться мобилизовать всех экспертов с Матч ТВ, Матч Премьер и т. п.. Да и нам тут не удасться отсидеться. Всех тогда будут отправлять на "передок".
23.11.2025
Леоныч
в случае победы
23.11.2025
Кот-матрос
Камрад, спасибо!
23.11.2025
Кот-матрос
Спасибо!
23.11.2025
Saiga-спринтер
Герд пяткой забивал по очень большим праздникам. Большинство одним касанием, на опережение. Счет на табло - самое лучшее в футболе.
23.11.2025
Леоныч
Хорошо. Реализация 100%. Фомин , кажется, ни разу не ошибся, при этом несколько его передач были сложными. И,конечно,проблема с игроками, у которых фамилия на К: и Касерес никак не избавится от привычки делать валидольные поперечные передачи, ну и Кутицкий вошёл, можно сказать, уникально..Не в первый раз. А Маухуб,похоже, заиграет - и дело не только в забитом мяче: настрой, с котрым он вышел..
23.11.2025
Saiga-спринтер
Дурень ты .. таких якобы "своих иметь" - то врагов не нужно. Гуляешь поодаль -- от понимания хоть чего в футболе.
23.11.2025
Zuschauer
Да Вы что? Прям гора с плеч. А то я опасался, что Гусев тоже дилетант. Из массовочки.
23.11.2025
Секир-башка
Скинули лишнюю обузу - и вот вам результат.
23.11.2025
Bossonn
Сплавили тренера и понеслась?))
23.11.2025
Дмитрий Ушкачев
На 25%.
23.11.2025
Zuschauer
А Вы разве без грибов? Я всегда думал, что Ваши посты навеянны ядренными мухоморами.
23.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Один матч - не тенденция. Прибили Махачкалу - это славно. Весна всё определит. Валера зря заехал на двух стульях.
23.11.2025
Nord Ostovsky
Оставьте Гу Се Ва !!!!!!!!!
23.11.2025
Sergey_Marcus
Все, кто поменял тренера - все победили! А что если каждый тур менять тренера?! Новый день - новый тренер! Новый тренер - это всегда свежесть мысли и легкость в ногах! И специалисты у нас имеются! Потрясающая идея, мне кажется. Я же чертов гений.
23.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Состав Лички, за исключением Сергеева и ещё одного игрока. И не нужно ничего придумывать было.
23.11.2025
Zuschauer
Вы эпигон.
23.11.2025
AlAr
Комедия! Команда с таким финансированием, играя в большинстве, ещё бы не победило Махачкалу с разгромным счётом))
23.11.2025
ToLkUnet
На багаже? Московское с победой
23.11.2025
Александр Максаков
Насчет Кути давно надо было сплавить . Голы Тюкавина и Сергеева согласен , но после пережитого ими простительно , Тюка не первый раз уже таким способом забивает . Сергеев надеялся на силу и прбить в створ . И все - же первый блин не комом ! .
23.11.2025
Andrey Konyakhin
Всем добра!
23.11.2025
Zuschauer
И у Лунева был косяк в 1 тайме. После затеянного им перепаса возле штрафной отдали мяч сопернику. Повезло, что отделались ЖК Фомина. Но пару раз он спас.
23.11.2025
Andrey Konyakhin
На багаже Валеры)))
23.11.2025
Динамов
Под грибами это пишете? О_О
23.11.2025
krinf15
Тюка, конечно же, мега-красавчик - снова сумел порадовать породистым голешником! Так держать!
23.11.2025
Saiga-спринтер
Динамо было, есть и будет принципиальным соперником родного ЦСКА (ЦДКА, ЦДСА, ЦСК МО) с первого чемпионата СССР. Но армейскому динамовцу Ролану Гусеву симпатизирую, и желаю тренерской удачи (вестимо - не в матчах против армейцев), без всяких "если" и без приставки "и.о."
23.11.2025
Abellardo
Редкий случай - забили все три напа, принимавшие участие в игре. Динамо с победой, хотя без косяков в обороне не обошлось. Невидимый герой матча - Андрюха Лунёв.
23.11.2025
ёzhic8
Степашин начал немного нервничать
23.11.2025
Zuschauer
То ли еще будет. С таким-то багажом.
23.11.2025
Кот-матрос
Как всегда - "Днище! Всё пропало!":grin:
23.11.2025
Abellardo
Хоть Маухуба у братских попросите шоль.)))
23.11.2025
krinf15
Конечно, то, что мы начинаем оживать (чисто в игровом плане!), в этом всецело заслуга одного "горячего" эстонского парня. Спасибо, что его ушли!!! Плюс к тому, у него же теперь появилась отличная возможность сконцентрироваться на архиважных играх сборной, коих немало ожидается этой зимой!..
23.11.2025
Динамов
Заголовок - желтушная неправда, ибо выиграли натужно и благодаря удалению у одной из самых слабейших команд РПЛ. Играли плохо, худший Кутицкий - вообще невменяемые вещи делал на поле, с такими ему либо в ФНЛ играть, либо в психбольницу лечиться. Голы - привычно для Динамо корявые (первый - случайно в толкучке в штрафной, второй - Сергеев бездарно пробил прямо во вратаря, но тот умудрился скинуть мяч в собственные ворота, третий - запихали с рикошета от защитника и штанги). Рисунка игры - нет. Гусев - не тренер. Лучший игрок матча - Бабаев. И понравилась энергия, с которой вышел Окишор (при Карпине он был безразлично ватным). Вот и всё, что было хорошего.
23.11.2025
Zuschauer
Прям уж разгромило. Первый тайм и большая часть второго - тяжелая вязкая борьба. Махачкала - это бойцы. Но, конечно, московские динамовцы выше классом махачкалинских как футболисты. И на сей раз ничто не помешало им уверенно свое превосходство реализовать.
23.11.2025
Реалист-правдоруб
Молодцы! Уважили деда Степашина.
23.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Гусев победил на багаже Карпина!
23.11.2025
Alexey Tarasov
БРАТСКИМ-ПОЗДРАВЛЕНИЯ Вот это я понимаю-уверенная ПОБЕДА Избавились от балласта и сразу другая Команда РОЛАНА с дебютом так держать
23.11.2025
Александр Максаков
Спасибо тренер 4( четыре ) - минус 1 , осталось ( три ) с побеДой ! .
23.11.2025
Врн36
Валера, ты реально мешал команде. Даже состав заметно изменился
23.11.2025
Адекват
Там Лунев за полметра до ног напа остановился, а то, что нап въехал в Луня по инерции, проблема напа)
23.11.2025
Кот-матрос
Спасибо за Ролана Гусева! (хоть у кого-то ума хватило) --------------- Костя в своём стиле, пяткой! Вроде Герда Мюллера.:scream: А счёт конечно лучше самой игры.
23.11.2025
Наталья П
На багаже Карпина. Ха- ха.
23.11.2025
Philip Future
С побеДой ! Ничего, что не очень уверенно - в данном случае это неважно . .
23.11.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
Гусь с чемпионскими амбициями . И кубок УЕФА брал .
23.11.2025
Вик1977
Гусев похоже разрешил игрокам есть сладкое))
23.11.2025
Vitamin007
Дерьмо свалило, все пошло нормально! Гусева с победой!
23.11.2025
GeoMaS
Достаточно было убрать нервозность и косноязычие Валерия Георгиевича и все получилось
23.11.2025
Автогол
Ну и?
23.11.2025
krinf15
Не знаю, у кого как, у меня здесь и сейчас два повода для сдержанной радости: конечно, главный повод - победа как таковая, а ещё, слава Богу, отдаляемся от зоны стыков!
23.11.2025
SuperDennis
Всё по делу (наконец-то!!!!)... Динамо М начинает в первой же игре без Валеры подтверждать свой класс. Молодцы! Давно бы так, а то сопли жевали весь первый круг. Надеюсь, Ролан задержится в кресле ГТ.
23.11.2025
Леший
Тренер сборной был камнем на шее Динамо.)) Гусева - с победой!
23.11.2025
Адекват
9. Динамо 10. Ростов Проклятие Ростова снято! :rofl::rofl::rofl:
23.11.2025
Ботокс007
Какое же Карпин ничтожество.
23.11.2025
.Алексей.
Болельщиков Моск. Динамо с победой.
23.11.2025
JustТИХОНОВ
Сегодня камень с плеч московского Динамо упал прямо на махачкалинцев! С победой!
23.11.2025
Adiоs Amigos R
На багаже Валерия Георгиевича. Первым буду.
23.11.2025
КС
Москву с победой! Махачкалу не с победой... Валеру с выходными)) Ролана с очередным дебютом!!
23.11.2025
Реалист-правдоруб
По поводу не назначенного пенальти- нарушение было, игрока снесли, а где в это время мяч был ни имеет смысла. -Мое мнение
23.11.2025
Врн36
С победой динамовцы. Команда играла легко, раскованно и победили абсолютно заслуженно
23.11.2025
TomCat
Динамо с победой! Это громкий щелчок по носу Карпина.
23.11.2025
Lars Berger
Впечатление, что Валера - мешал этой команде...) Друзей-болельщиков-динамовцев - с хорошей уверенной победой.
23.11.2025
baruv
Динамовцев с победой! Гусева с успешным дебютом! Успеха в следующей игре с Зенитом.
23.11.2025
Реалист-правдоруб
Цыгане более адаптированны к РПЛ нежели эстонцы
23.11.2025
Олег Каноков
Вполне добротная и надёжная игра Динамо,Гусев намного понятнее Карпина.С победой,братские,хоть ваши порадовали!
23.11.2025
КирпичИнвест
Хорошая игра в исполнении москвичей. Без расслабона, без пижонства. Молодцы! С победой! Гусева с удачным дебютом!
23.11.2025
Адекватный спартач
Процесс дезвалеризации проходит успешно
23.11.2025