Московское «Динамо» разгромило махачкалинское «Динамо» в первом матче после отставки Карпина

Московское «Динамо» на своем поле победило махачкалинское «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ — 3:0. Счет на 27-й минуте открыл Константин Тюкавин. На 46-й минуте преимущество хозяев удвоил Иван Сергеев. Окончательный счет в концовке установил Эль-Мехди Маухуб. Гости доиграли матч вдесятером — на 70-й минуте вторую желтую карточку получил Имад Аззи. Московское «Динамо» провело первый матч после отставки Валерия Карпина. Обязанности главного тренера исполнял Ролан Гусев. Бело-голубые прервали 4-матчевую серию без побед в РПЛ и с 20 очками поднялись на девятое место. Махачкалинское «Динамо» (14) идет 13-м в турнирной таблице. Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

23 ноября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

Zuschauer Ой, да так ли уж давно Кирилл Новиков поднимал команду с 15-го на 6-е? Мы, т. е. К. Алексеев и примкнувшие к нему ОстроV Zаячий и Zuschauer, этого не забудем. И другим не дадим. 23.11.2025

Philip Future Прямо - "с таким финансированием". С каким "таким финансированием" ? Вы перепутали, видимо, с другой командой, из северной станицы . . 23.11.2025

Футболист Сапогов О стыках даже стыдно было думать, но они были уже так близко, что думать приходилось. Из всего этого вывод: команде должно быть стыдно. Ждем ответный с Зенитом. 23.11.2025

Роман Морковкин На багаже Валеры. Скоро закончится багаж и карета снова превратится в тыкву. 23.11.2025

Zuschauer Блин. У нас к проклятью вдовы еще проклятье буквы К добавляется? 23.11.2025

zel_co Прокшятие Валерона пало? 23.11.2025

Футболист Сапогов Всех с победой. С 10 места поднимаемся на 9. Наследие Валеры держит нас пока лидером второй восьмерки. Теперь бы с Зенитом удержать преимущество в 2 мяча. Тяжело будет при такой игре. 23.11.2025

Saiga-спринтер Герд пяткой забивал по очень большим праздникам. Большинство одним касанием, на опережение. Счет на табло - самое лучшее в футболе. 23.11.2025

Леоныч Хорошо. Реализация 100%. Фомин , кажется, ни разу не ошибся, при этом несколько его передач были сложными. И,конечно,проблема с игроками, у которых фамилия на К: и Касерес никак не избавится от привычки делать валидольные поперечные передачи, ну и Кутицкий вошёл, можно сказать, уникально..Не в первый раз. А Маухуб,похоже, заиграет - и дело не только в забитом мяче: настрой, с котрым он вышел.. 23.11.2025

Секир-башка Скинули лишнюю обузу - и вот вам результат. 23.11.2025

Bossonn Сплавили тренера и понеслась?)) 23.11.2025

Дмитрий Ушкачев Один матч - не тенденция. Прибили Махачкалу - это славно. Весна всё определит. Валера зря заехал на двух стульях. 23.11.2025

Nord Ostovsky Оставьте Гу Се Ва !!!!!!!!! 23.11.2025

Sergey_Marcus Все, кто поменял тренера - все победили! А что если каждый тур менять тренера?! Новый день - новый тренер! Новый тренер - это всегда свежесть мысли и легкость в ногах! И специалисты у нас имеются! Потрясающая идея, мне кажется. Я же чертов гений. 23.11.2025

Dmitriy Nekrasov Состав Лички, за исключением Сергеева и ещё одного игрока. И не нужно ничего придумывать было. 23.11.2025

AlAr Комедия! Команда с таким финансированием, играя в большинстве, ещё бы не победило Махачкалу с разгромным счётом)) 23.11.2025

ToLkUnet На багаже? Московское с победой 23.11.2025

Александр Максаков Насчет Кути давно надо было сплавить . Голы Тюкавина и Сергеева согласен , но после пережитого ими простительно , Тюка не первый раз уже таким способом забивает . Сергеев надеялся на силу и прбить в створ . И все - же первый блин не комом ! . 23.11.2025

Zuschauer И у Лунева был косяк в 1 тайме. После затеянного им перепаса возле штрафной отдали мяч сопернику. Повезло, что отделались ЖК Фомина. Но пару раз он спас. 23.11.2025

Andrey Konyakhin На багаже Валеры))) 23.11.2025

krinf15 Тюка, конечно же, мега-красавчик - снова сумел порадовать породистым голешником! Так держать! 23.11.2025

Saiga-спринтер Динамо было, есть и будет принципиальным соперником родного ЦСКА (ЦДКА, ЦДСА, ЦСК МО) с первого чемпионата СССР. Но армейскому динамовцу Ролану Гусеву симпатизирую, и желаю тренерской удачи (вестимо - не в матчах против армейцев), без всяких "если" и без приставки "и.о." 23.11.2025

Abellardo Редкий случай - забили все три напа, принимавшие участие в игре. Динамо с победой, хотя без косяков в обороне не обошлось. Невидимый герой матча - Андрюха Лунёв. 23.11.2025

Zuschauer То ли еще будет. С таким-то багажом. 23.11.2025

Abellardo Хоть Маухуба у братских попросите шоль.))) 23.11.2025

krinf15 Конечно, то, что мы начинаем оживать (чисто в игровом плане!), в этом всецело заслуга одного "горячего" эстонского парня. Спасибо, что его ушли!!! Плюс к тому, у него же теперь появилась отличная возможность сконцентрироваться на архиважных играх сборной, коих немало ожидается этой зимой!.. 23.11.2025

Динамов Заголовок - желтушная неправда, ибо выиграли натужно и благодаря удалению у одной из самых слабейших команд РПЛ. Играли плохо, худший Кутицкий - вообще невменяемые вещи делал на поле, с такими ему либо в ФНЛ играть, либо в психбольницу лечиться. Голы - привычно для Динамо корявые (первый - случайно в толкучке в штрафной, второй - Сергеев бездарно пробил прямо во вратаря, но тот умудрился скинуть мяч в собственные ворота, третий - запихали с рикошета от защитника и штанги). Рисунка игры - нет. Гусев - не тренер. Лучший игрок матча - Бабаев. И понравилась энергия, с которой вышел Окишор (при Карпине он был безразлично ватным). Вот и всё, что было хорошего. 23.11.2025

Zuschauer Прям уж разгромило. Первый тайм и большая часть второго - тяжелая вязкая борьба. Махачкала - это бойцы. Но, конечно, московские динамовцы выше классом махачкалинских как футболисты. И на сей раз ничто не помешало им уверенно свое превосходство реализовать. 23.11.2025

Реалист-правдоруб Молодцы! Уважили деда Степашина. 23.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Гусев победил на багаже Карпина! 23.11.2025

Alexey Tarasov БРАТСКИМ-ПОЗДРАВЛЕНИЯ Вот это я понимаю-уверенная ПОБЕДА Избавились от балласта и сразу другая Команда РОЛАНА с дебютом так держать 23.11.2025

Александр Максаков Спасибо тренер 4( четыре ) - минус 1 , осталось ( три ) с побеДой ! . 23.11.2025

Врн36 Валера, ты реально мешал команде. Даже состав заметно изменился 23.11.2025

Адекват Там Лунев за полметра до ног напа остановился, а то, что нап въехал в Луня по инерции, проблема напа) 23.11.2025

Кот-матрос Спасибо за Ролана Гусева! (хоть у кого-то ума хватило) --------------- Костя в своём стиле, пяткой! Вроде Герда Мюллера.:scream: А счёт конечно лучше самой игры. 23.11.2025

Наталья П На багаже Карпина. Ха- ха. 23.11.2025

Philip Future С побеДой ! Ничего, что не очень уверенно - в данном случае это неважно . . 23.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Гусь с чемпионскими амбициями . И кубок УЕФА брал . 23.11.2025

Вик1977 Гусев похоже разрешил игрокам есть сладкое)) 23.11.2025

Vitamin007 Дерьмо свалило, все пошло нормально! Гусева с победой! 23.11.2025

GeoMaS Достаточно было убрать нервозность и косноязычие Валерия Георгиевича и все получилось 23.11.2025

krinf15 Не знаю, у кого как, у меня здесь и сейчас два повода для сдержанной радости: конечно, главный повод - победа как таковая, а ещё, слава Богу, отдаляемся от зоны стыков! 23.11.2025

SuperDennis Всё по делу (наконец-то!!!!)... Динамо М начинает в первой же игре без Валеры подтверждать свой класс. Молодцы! Давно бы так, а то сопли жевали весь первый круг. Надеюсь, Ролан задержится в кресле ГТ. 23.11.2025

Леший Тренер сборной был камнем на шее Динамо.)) Гусева - с победой! 23.11.2025

Адекват 9. Динамо 10. Ростов Проклятие Ростова снято! :rofl::rofl::rofl: 23.11.2025

Ботокс007 Какое же Карпин ничтожество. 23.11.2025

.Алексей. Болельщиков Моск. Динамо с победой. 23.11.2025

JustТИХОНОВ Сегодня камень с плеч московского Динамо упал прямо на махачкалинцев! С победой! 23.11.2025

Adiоs Amigos R На багаже Валерия Георгиевича. Первым буду. 23.11.2025

КС Москву с победой! Махачкалу не с победой... Валеру с выходными)) Ролана с очередным дебютом!! 23.11.2025

Реалист-правдоруб По поводу не назначенного пенальти- нарушение было, игрока снесли, а где в это время мяч был ни имеет смысла. -Мое мнение 23.11.2025

Врн36 С победой динамовцы. Команда играла легко, раскованно и победили абсолютно заслуженно 23.11.2025

TomCat Динамо с победой! Это громкий щелчок по носу Карпина. 23.11.2025

Lars Berger Впечатление, что Валера - мешал этой команде...) Друзей-болельщиков-динамовцев - с хорошей уверенной победой. 23.11.2025

baruv Динамовцев с победой! Гусева с успешным дебютом! Успеха в следующей игре с Зенитом. 23.11.2025

Реалист-правдоруб Цыгане более адаптированны к РПЛ нежели эстонцы 23.11.2025

Олег Каноков Вполне добротная и надёжная игра Динамо,Гусев намного понятнее Карпина.С победой,братские,хоть ваши порадовали! 23.11.2025

КирпичИнвест Хорошая игра в исполнении москвичей. Без расслабона, без пижонства. Молодцы! С победой! Гусева с удачным дебютом! 23.11.2025