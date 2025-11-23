Видео
Сегодня, 16:26

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд

Руслан Минаев

Московское и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ. Начало игры — в 17.30 мск.

«Динамо» Москва: Лунев, Касерес, Фернандес, Маричаль, Рубенс, Фомин, Нгамале, Бителло, Гладышев, Сергеев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Расулов, Кудравец, Скопинцев, Маухуб, Бабаев, Кутицкий, Осипенко, Зайдензаль, Маринкин, Макаров, Окишор.

«Динамо» Махачкала: Т. Магомедов, И. Аззи, Шумахов, Алибеков, Кагермазов, Сундуков, Мубарик, Глушков, Мрезиг, Джавад, Агаларов.

Запасные: Волк, Аларкон, М. Аззи, Джабраилов, Гаджиев, Ражаб, Зинович, Сердеров, Миро, Мастури.

«Динамо» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
