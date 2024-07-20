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Сегодня, 19:17

«Динамо» Москва — «Факел»: Лунев и Тюкавин выйдут с первых минут

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» и «Факел» объявили стартовые составы перед матчем 1-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20.00 мск.

«Динамо» М: Лунев, Даса, Лепский, Майсторович, Бессмертный, Лаксальт, Фомин, Нгамале, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Кудравец, Купцов, Скопинцев, Лесовой, Грулев, Гагнидзе, Назаренко, Кутицкий, Окишор.

«Факел»: Беленов, Брызгалов, Черов, Сенхаджи, Ильин, Селе, Квеквескири, Альшин, Моцпан, Брахими, Марков.

Запасные: Гудиев, Мастерной, Калинин, Дзиов, Якимов, Щетинин, Багамаев, Ивлев, Багателия, Мертенс, Аппаев.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Факел

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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