«Динамо» — «Химки»: Тюкавин, Джикия, Лунев и Бакаев сыграют с первых минут

Московское «Динамо» и «Химки» объявили стартовые составы перед матчем 18-го тура РПЛ. Начало игры — в 14.00 мск.

«Динамо»: Лунев, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Фомин, Кутицкий, Лаксальт, Карраскаль, Бителло, Тюкавин, Гладышев.

Запасные: Лещук, Расулов, Кудравец, Скопинцев, Даса, Александров, Окишор, Смелов, Чавес, Грулев, Нгамале, Гомес.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Голубович, Ориньо, Бакаев, Вера, Корредера, Мехия, Руденко, Садыгов.

Запасные: Бурыченков, Степанов, Гусейнов, Мирзов, Магомедов, Берковский, Оздоев, Абдуллахи, Панченко.