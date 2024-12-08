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Сегодня, 12:55

«Динамо» — «Химки»: Тюкавин, Джикия, Лунев и Бакаев сыграют с первых минут

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» и «Химки» объявили стартовые составы перед матчем 18-го тура РПЛ. Начало игры — в 14.00 мск.

«Динамо»: Лунев, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Фомин, Кутицкий, Лаксальт, Карраскаль, Бителло, Тюкавин, Гладышев.

Запасные: Лещук, Расулов, Кудравец, Скопинцев, Даса, Александров, Окишор, Смелов, Чавес, Грулев, Нгамале, Гомес.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Голубович, Ориньо, Бакаев, Вера, Корредера, Мехия, Руденко, Садыгов.

Запасные: Бурыченков, Степанов, Гусейнов, Мирзов, Магомедов, Берковский, Оздоев, Абдуллахи, Панченко.

Андрей Лунев и&nbsp;Зелимхан Бакаев. «Динамо» — «Химки». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Химки
2
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
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