Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:25

«Динамо» — «Краснодар»: Тюкавин и Кордоба сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Стали известны стартовые составы на матч между московским «Динамо» и «Краснодаром» в 6-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«Динамо»: Лунев, Бальбуэна, Маричаль, Даса, Майсторович, Лаксальт, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин, Гладышев.

Запасные: Лещук, Кудравец, Скопинцев, Бессмертный, Фернандес, Макаров, Окишор, Гагнидзе, Боков.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Сперцян, Батчи, Кевин Пина, Кастаньо, Кордоба, Виктор Са.

Запасные: Дюпин, Гришин, Арутюнян, Гонсалес, Газинский, Черников, Кривцов, Козлов, Смолов, Олусегун, Дэвид.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».

397470

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
0
Читайте также
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
«Крылья» — «Пари НН»: Гальдамес забил ответный гол
«Крылья» — «Пари НН»: Боселли вывел гостей вперед
«Динамо» — «Краснодар»: смотреть трансляцию матча РПЛ
«Крылья Советов» и «Пари НН» не забили голов в первом тайме матча РПЛ
«Спартак» был лучше «Зенита». Почему не удалось реализовать преимущество
Чернов рассказал, что Станкович заряжает футболистов «Спартака» на хорошие игры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» не будут возвращать логотип на стадион в Самаре

«Крылья» — «Пари НН»: Гальдамес забил ответный гол