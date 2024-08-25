«Динамо» — «Краснодар»: Тюкавин и Кордоба сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между московским «Динамо» и «Краснодаром» в 6-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«Динамо»: Лунев, Бальбуэна, Маричаль, Даса, Майсторович, Лаксальт, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин, Гладышев.

Запасные: Лещук, Кудравец, Скопинцев, Бессмертный, Фернандес, Макаров, Окишор, Гагнидзе, Боков.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Сперцян, Батчи, Кевин Пина, Кастаньо, Кордоба, Виктор Са.

Запасные: Дюпин, Гришин, Арутюнян, Гонсалес, Газинский, Черников, Кривцов, Козлов, Смолов, Олусегун, Дэвид.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».

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