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Сегодня, 16:00

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» благодаря голу Тюкавина на 90+1-й минуте, судьи отменили три забитых мяча

Виталий Косик
Корреспондент
Арсен Захарян, Александр Коваленко и Николас Маричаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» дома обыграло «Крылья Советов» в матче 18-го тура РПЛ — 1:0.

В составе бело-голубых отличился нападающий Константин Тюкавин на 90+1-й минуте встречи.

Также судьи отменили два мяча в ворота московской команды в первом тайме. Первый — из-за офсайда на 17-й минуте, второй — из-за игры рукой на 35-й.

Во второй половине матча отличился форвард «Динамо» Федор Смолов на 77-й минуте встречи, но его гол также был отменен после просмотра видеоповтора из-за нарушения правил со стороны Сабы Сазонова.

«Крылья Советов» располагаются на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 18 матчей.

«Динамо» находится на 4-й строчке с 32 очками за 18 игр.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:0
Крылья Советов

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
32
61
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