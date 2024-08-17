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Сегодня, 15:51

«Динамо» — «Крылья Советов»: Тюкавин и Бителло сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Крыльев Советов» на матч 5-го тура РПЛ.

«Динамо»: Лунев, Бальбуэна, Даса, Майсторович, Фомин, Лаксальт, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин, Нгамале.

Запасные: Лещук, Кудравец, Скопинцев, Лепский, Фернандес, Маричаль, Макаров, Кутицкий, Гагнидзе, Смелов, Гладышев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Галдамес, Олейников, Бабкин, Витюгов, Ежов, Ороско, Шитов.

Запасные: Фролов, Недоспасов, Гапонов, Костанца, Печенин, Якуба, Иванисеня, Дмитриев, Цыпченко, Бабаев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Крыльев Советов».

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
17 авг, 17:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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