Сегодня, 15:51
Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Крыльев Советов» на матч 5-го тура РПЛ.
«Динамо»: Лунев, Бальбуэна, Даса, Майсторович, Фомин, Лаксальт, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин, Нгамале.
Запасные: Лещук, Кудравец, Скопинцев, Лепский, Фернандес, Маричаль, Макаров, Кутицкий, Гагнидзе, Смелов, Гладышев.
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Галдамес, Олейников, Бабкин, Витюгов, Ежов, Ороско, Шитов.
Запасные: Фролов, Недоспасов, Гапонов, Костанца, Печенин, Якуба, Иванисеня, Дмитриев, Цыпченко, Бабаев.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Крыльев Советов».