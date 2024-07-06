Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:36

«Динамо» в товарищеском матче обыграло сербский ОФК

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Динамо» — ОФК.
Фото ФК «Динамо»
Telegram Дзен

«Динамо» в товарищеском матче дома победило сербский ОФК из Белграда — 2:0.

Победу бело-голубым принесли автогол Александра Джермановича и забитый мяч Ярослава Гладышева.

Товарищеский матч

«Динамо», Москва (Россия) — ОФК (Сербия) — 2:0 (1:0)

Голы: Джерманович, 37 — в свои ворота (1:0). Гладышев, 51 (2:0).

«Динамо»: Лунев, Даса (Бессмертный, 60), Лаксальт (Кутицкий, 75), Скопинцев, Колодин (Майсторович, 4), Фернандес (Лепский, 60), Фомин (Бителло, 46), Окишор (Лесовой, 75), Муми Нгамале (Грулев, 60), Тюкавин (Макаров, 60), Гладышев.

6 июля. Москва. Стадион «Динамо».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ОФК Белград
2
Обсудить
Читайте также
Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде-2024
Трусова хочет выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре
NYT сообщила о расстреле ВСУ просившего о помощи российского военнопленного
Ставка на Соболева, нехватка левого полузащитника и очень быстрые отборы. Как теперь выглядит «Спартак» при Деяне Станковиче
Люди могут быть под завалами после взрыва на насосной станции в Волгограде
Актера Римиса Сидабраса нашли мертвым в квартире в Москве
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Полузащитник «Оренбурга» Вера пройдет медосмотр для перехода в «Химки»
Бушманов: «Спартаку» нужен центральный атакующий хавбек, потому что Игнатов — это второй форвард»
Алип назвал равной игру «Зенита» против «Тальереса»
Зарплата Илича в «Зените» составит 3 миллиона евро в год с учетом бонусов
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Бальде
Tuttosport: «Зенит» готов платить Иличу до 5,5 миллиона евро в год
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Полузащитник «Оренбурга» Вера пройдет медосмотр для перехода в «Химки»